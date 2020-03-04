Конец проекта. Концепция Украины без олигархов в очередной раз потерпела фиаско

Отставка Алексея Гончарука стала признанием неспособности власти управлять страной без поддержки олигархических элит. Новый Кабмин — классический пример консенсуса крупнейших ФПГ страны, разделивших между собой сферы влияния. Состав правительства, равно как и Денис Шмыгаль, экс-менеджер Рината Ахметова, красноречиво указывают на это.

Судя по всему, решение о смене правительства Зеленскому далось непросто. Об этом свидетельствует хотя бы анекдотичная эпопея с Гончаруком, который то несколько раз подавал в отставку, то публично заявлял, что никуда уходить не собирается.

Главный политический актив Зеленского — его свежесть и отсутствие каких-либо общих интересов с финансово-промышленными элитами. Президент это прекрасно понимает, потому сразу же после избрания сам он и верхушка «Слуги народа» принялись демонстративно отстраиваться от бывшего патрона Игоря Коломойского. Именно по этой причине они согласились не только отдать исполнительную власть технократам из BRDO, но и предоставили им карт-бланш.

Но к марту стало окончательно ясно, что управлять страной Кабмин Гончарука не способен. Особенно в критических условиях, вызванных приближающимся глобальным кризисом и разрастающейся эпидемией коронавируса. Об этом красноречиво свидетельствуют обвал промпроизводства, недостача по сборам в бюджет, судорожные попытки нарастить доходную часть за счёт наращивания долга в виде ОВГЗ и провал коммуникации с обществом по гуманитарным вопросам.

Жизнь за счёт грантов накладывает определённый отпечаток на личность человека. Не секрет, что для сотрудников грантовых организаций главное — написать красивый отчёт, в котором будут «нарисованы» многочисленные победы. Притом неважно, насколько адекватны отражённые в отчёте KPI и отражают ли они реальные изменения в жизни. Чиновники USAID, анализирующие отчётность, особо в этом разбираться не станут. Как результат, на большее, чем просто красивые отчёты, значительная часть живущих за счёт грантов организаций и их руководителей не способна. Да и в целом их готовили для роли консультантов, а не менеджеров. Другое дело — понимать, куда вести за собой 38-миллионную страну, изо всех сил сопротивляющуюся движению в неизвестность. И если заслуги Тимофея Милованова как блестящего учёного-экономиста признаны во всём мировом академическом сообществе, то в качестве чиновника, когда порой необходимо не только убедить, но и «нагнуть» кого нужно, он оказался совершенно беспомощным.

Главный политический актив Зеленского — его свежесть и отсутствие каких-либо общих интересов с финансово-промышленными элитами.

Думаю, президент на место Гончарука охотно бы поставил другого технократа, удалённого от ФПГ, но таких в стране нет. По кабминовским коридорам до сих пор бродит байка. Один из вице-премьеров Гройсмана регулярно собирал совещания по вопросам энергетики, на которые приходили несколько десятков человек как из государственного, так и из частного сектора. Когда перед ними ставили задачу, большая часть присутствующих начинала мычать нечто нечленораздельное или закатывать истерику. Но из общей массы всегда выделялся один человек — глава ДТЭК Дмитрий Сахарук. На фоне всеобщей истерики он спокойно предлагал пути решения вопроса. Естественно, его видение ситуации всегда учитывало интересы Рината Ахметова, но оно было самым трезвым и реалистичным.

Это ещё одна украинская данность: все толковые менеджеры, которым интересно делать что-то реально важное, давно и прочно связаны с кем-то из олигархических элит. У них просто не было возможности по-другому реализовать себя.

К сожалению, Украина не особо продвинулась с кучмовских времён. Все понимают, что олигархия — это зло, но найти альтернативу не получается. Более того, кадровыми изменениями Зеленский лишь отодвинул неизбежное. Порошенко проиграл на выборах именно потому, что для удержания власти пошёл на компромисс с олигархами, что вызвало недовольство электората. Теперь «договорняки» с ФПГ придётся заключать Зеленскому. Это также неизбежно похоронит его рейтинг.

Но, повторюсь, альтернативы нет. По крайней мере, до тех пор, пока «большая четвёрка» не отойдёт от дел, а принадлежащие им активы не скупит международный капитал. Одним словом, ошибку Кучмы, сделавшего политическую ставку на крупный украинский капитал, стране придётся искупать ещё очень долго.