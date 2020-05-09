Побег из прошлого. Как немцам надоело стыдиться своих предков

Читая и перечитывая на карантине книги о войне (Лодка (Das Boot), Стальные гробы) и пересматривая фильмы (Железный крест, тот же Das Boot, Наши матери, наши отцы) заметил интересную штуку.

Во-первых, многим немцам уже достаточно давно надоело стыдиться своих предков. Из-за чего в Железном кресте (1977), который произвел фурор в ФРГ, главный герой изображен чуть ли не коммунистом (ненавидит офицеров-богачей-угнетателей, не уважает нацистов, но сражается так, как никто другой). В Das Boot (1981) осенью 1941 года (!) подводные ассы Деница не любят Гитлера (еле сдерживаются, чтобы не проболтаться), считают, что Черчилль молодец, а англичане вот-вот победят Германию. Для контраста им придается молокосос-нацист, раздражающий всех своей тупостью и снобизмом. В свою очередь, автор книги, служивший во время войны Зондерфюрером в отделе пропаганды Кригсмарине, все равно остался недоволен тем, что его "четко антивоенный" роман превратили в смесь "дешевого американского боевика" и "немецкой пропагандистской кинохроники времен Второй мировой".

Во-вторых, многим немцам тоже хочется чувствовать себя хоть немного жертвами. Предки которых сопротивлялись нацистам как могли, честно служили своей стране, ничего не знали о Холокосте и других военных преступлениях и страшно пострадали. И это их стремление можно понять, если учесть, как важно в современном мире казаться жертвой (быть, конечно, не надо, это слишком напряжно и никому не интересно).

Вероятно, именно так и появился фильм Безымянная — одна женщина в Берлине (2008) о насилии над немецкими женщинами ордой мерзко выглядящей советской солдатни (хотя там и встречается фраза, что "если бы русские причинили нам только малую часть того, что мы им, то в Берлине не осталось бы ни одного немца"), и мини-сериал Наши матери, наши отцы (2013), где главные герои — жертвы обстоятельств (и Гитлера), а весь Холокост сводится к вопросу выживания одного еврея, которому повезло быть другом героев-немцев и не повезло после побега попасть к польским партизанам-антисемитам.

Однако если сразу после "антивоенной" книги, написанной профессиональным агитатором, обратиться к мемуарам боевого офицера, который писал ровно о тех же событиях, я сейчас говорю о Лодке (Das Boot) Лотара-Гюнтера Буххайма и Стальных гробах Герберта Вернера, то вырисовывается совсем другая картина. Которая не вступает в противоречие с реальной статистикой Битвы за Атлантику (наибольшие потери союзники понесли весной 1943 года) и показывает, какими недалекими могут быть мужественные профессионалы своего дела. Герберт Вернер начинает задумываться о поражении и беспокоиться, что что-то идет не так не в 1941 году, а накануне высадки в Нормандии, получив вместо обещанного шноркеля приказ таранить вражеские корабли. До этого момента, а временами и после, немецкий офицер 24/7 свято верит в победу, новое супероружие и подводную лодку XXI типа, которую он мечтал получить вплоть до самой капитуляции.

К другим интересным выводам можно прийти, пересмотрев неплохой фильм "Побег из Собибора" с Рутгером Хауэром в роли советского офицера еврейского происхождения Александра Печерского. В финальной сцене, где узники концлагеря бегут по лесу, голос за кадром рассказывает о судьбе героев и упоминает, в частности, о том, что случилось с изображенными в фильме эсэсовцами. Одного убили за его злодеяния в Южной Америке, другого приговорили к пожизненному заключению. В фильме 1987 года так и говорится "отбывает пожизненное заключение", хотя это неправда и Карла Френцеля освободили еще в 1982-м после 16 лет за решеткой. По состоянию здоровья. И это, на самом деле, еще очень неплохой показатель. Можете убедиться в этом сами, погуглив имена эсэсовцев, служивших в крупнейших концлагерях. Кто-то отсидел 5 лет, кто-то и того меньше. Многие сбежали и не были пойманы. Многим другим нацистам и офицерам, не запятнавшим себя напрямую, нашли место в структурах ФРГ.

Да, не все немцы были военными преступниками и СССР тоже совершил немало злодеяний. Да, они были чрезвычайно эффективными и умелыми на войне и эта эффективность, вероятно, стала одной из причин, почему в израильской армии в качестве высшей неформальной похвалы используется слово "наци". Эта ужасающая эффективность видна и по официальной статистике. За время войны немцы потеряли около 4,3-5,3 млн военнослужащих и около 0,9-2,5 млн гражданских лиц. Наложите на это 17 млн евреев и людей других национальностей, которые были целенаправленно уничтожены в это же время и станет понятна фраза из фильма, упоминавшегося выше. О том, что в Берлине не осталось бы ни одного немца, если бы к ним отнеслись так же.

Я, на самом деле, понимаю немцев, которые хотели бы, чтобы "все было не так уж плохо", а их предок на самом деле кричал "минуточку", вскидывая руку. В таком желании нет ничего загадочного. Но чего я понять совершенно не могу, так это звучащих со всех сторон предложений с кем-то примиряться, скорбеть, изучать в годовщину нашей победы неоднозначные факты советской истории или рассказывать о том, как одни украинцы оккупировали других украинцев, освобождая территорию Украины от нацистов.