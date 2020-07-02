Без пиджаков. Почему украинская политика превращается в шоу купальников и корабельных сосен

В период летнего солнцепека наши политики вновь взбодрились, демонстрируя все новые и новые элементы бесстыдного шоу. Собственно, обижаться на них бессмысленно. Клиповое мышление, которое еще пару лет назад приписывали лишь молодежи, ворвалось не только в интернет и на телеэкраны, но и в политику. А как может быть иначе, если во власть пришли люди из телевизора, а проголосовали за них потребители "Ютуба"?

Многие эксперты и лидеры мнений почему-то думали, что, сменив сцену на трибуну, новые политики изменятся. С чего вдруг? Не эксперты этих людей выбирали, не на них ориентируются депутаты и чиновники. Политика изменилась: если раньше она допускала только Олега Ляшко с вилами и землёй, то теперь приветствует полную непредсказуемость и образность — и безнаказанность!

"Продайте собаку — оплатите коммуналку" — мем на десятилетие. Думаете, за это народному депутату от "Слуги народа" Евгению Брагару стыдно или политсила наказала его? Конечно, нет!

Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова вслух рассуждает о семьях, где растят "детей низкого качества". Понесла она ответственность? Нет, и не понесет!

Почему так происходит? Одна из причин — тотальный кадровый голод в Офисе президента и желание команды Зеленского защитить своих. Если этого не делать, своих станет меньше. В такой ситуации на первом месте всегда лояльность подчиненного или соратника, а не его репутация.

Теперь немножко о сексизме. Прошедшая неделя отметилась несколькими яркими клипами. В городе судостроителей Николаеве депутата Ирину Аллахвердиеву в виде комплимента сравнили с корабельной сосной.

В Америке авторов этого бестактного разговорного жанра Давида Арахамию и Александра Корниенко феминистки уже предали бы огню

30 июня Сеть взорвала бывший заммнистра инфраструктуры Александра Клитина. Она записала видеоролик в открытом купальнике, показав зрителям свои внушительные "таланты" и заявив о создании новой партии, которая будет бороться с коррупцией. Конечно, это очередное шоу и троллинг, но еще и тенденция развития политического жанра. Скажите, взорвало бы так Сеть аналогичное заявление условного Валерия Пустовойтенко? Стало бы вирусным? Ответ найдете в результате "партии пиджаков" Игоря Смешко на парламентских выборах прошлого года. Скука вышла из моды.

То ли дело веселые пацаны и корабельные сосны! Общество клюет на такие игры в стиле Tik Tok. Надо только не забывать, что вместо пиджаков именно эти купальники теперь будут решать судьбы наших "некачественных детей", бизнеса и будущего страны. И там может случиться уже совсем другое кино.