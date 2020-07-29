Как спросишь — так и ответят. Почему лишен смысла нынешний законопроект о референдумах

На полутора сотнях страниц внесенного сейчас в Верховную Раду законопроекта о референдумах документа есть все — от понятия "референдум" до нюансов бюрократических процедур, но ни слова — о главном: кто и как будет формулировать вопрос для всенародного опроса.

Нам говорят: он должен быть один, четкий и понятный, без двухзначных трактовок с возможностью ответа "да" или "нет". А если возникают сомнения в конституционности вопроса, надо обращаться в Конституционный Суд. И это уже, когда вопрос сформулирован. Но что, если ЦИК решит, что с вопросом все хорошо, и запустит процесс?!

От корректности формулировки результат зависит на 90%. На один и тот же вопрос в разных формулировках можно получить кардинально разные ответы.

Пример — опрос КМИС о земле. Когда у людей спрашивали, проголосовали ли бы они за продажу земли, большинство дало отрицательный ответ. Но на вопрос, "должен ли собственник земли иметь право свободно ею распоряжаться?", большинство высказалось "за".

А вспомним два референдума 1991 года. В обоих случаях народ Украины сказал "да". Только в марте того года 70% украинцев высказались за "сохранение СССР как обновлённой федерации суверенных республик", а спустя девять месяцев, в декабре, 90% поддержали независимость Украины. Те, кто согласился в первом случае, во многом сделали это, чтобы не чувствовать себя людьми, выступающими против гарантий прав и свобод. Это чисто эмоциональное давление.

Но подобные "ошибки" в формулировках зачастую появляются неслучайно. И этой опцией сможет воспользоваться власть для манипуляций результатами референдума.

Классический пример — референдум 2000 года. Тогда речь шла об ограничении депутатской неприкосновенности, праве главы государства досрочно прекращать полномочия парламента, уменьшении количества нардепов и введении двухпалатного парламента. Граждане Украины увидели четыре вопроса в громоздких формулировках со ссылками на статьи законов — и наше коллективное "да" было 90%.

Сработал психологический трюк: люди склонны отвечать "да", если спрашивают о чем-то им непонятном. А если ещё добавляют ссылки на законы, вероятность ответа "да" сильно увеличивается. Они скорее согласятся с тем, о чем их спрашивают, чем признаются в том, что чего-то не знают.

Некомпетентность избирателя объективна. Даже не все специалисты по госуправлению знают, что лучше для Украины — однопалатный или двухпалатный парламент. И если такой вопрос выносится на референдум, то это не будет поиском народной мудрости. Это в Швейцарии граждане на референдуме могут увеличить себе налоги, у нас же тему налогов предлагаемым законом запрещено выносить на референдум. И мы догадываемся, почему. В конце концов, это вопрос безопасности государства.

Риски для манипуляций общественным сознанием могут быть заложены не только в формулировке вопроса — сам вопрос может быть социальной провокацией.

На референдум нет смысла выносить вопрос, ответ на который очевиден. Если соцопросы стабильно показывают, что 70% граждан Украины выбрали европейский путь развития, то нет необходимости тратить бюджетные деньги, чтобы подтвердить это. Разве что решение референдума станет необходимым пропуском в ЕС, когда до этого дойдёт. А вот со вступлением в НАТО вопрос неочевиден. Он мог бы быть вынесен на референдум. Но имеет ли смысл принимать решение, если полученный результат будет близок к тому, что 50% — за НАТО, а против — 45%? Принятие решения поспособствует легитимизации и так существующего по этому вопросу раскола в обществе.

Психологические аспекты выбора и некомпетентность голосующих во многих странах — повод для экспертной дискуссии о "квалифицированных избирателях". Ее суть в том, что "генетические проблемы демократии", когда голос сантехника равен голосу профессора Гарварда, можно решить путем допуска к референдуму более-менее подготовленного голосующего. Фактически речь в данном случае идет об ограничении прав, о цензовом характере такой демократии. Но запустить "пилот" такой системы никто не решается. Пока правительства большинства стран не экспериментируют с социально опасными темами и не выносят их на референдум.