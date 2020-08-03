Суровая семантика. О чем рассказывают предвыборные билборды "слуг народа"
Поскольку скоро со всех вертикальных рекламных поверхностей на нас обрушатся тонны предвыборных призывов разной степени кошмарности, попробуем разобрать особо удачные и особо неудачные продукты отечественного слоганостроения. А начнем мы с правящей партии и ее креативов.
Итак, #суровая_семантика.
Вот "Слуги народа" заявили слоган "Ходімо з нами в депутати".
На первый взгляд, все вроде и неплохо. Пресловутый call-to-action присутствует. Преемственность партийной легенды ( "новые люди в политике") соблюдается. Фирменная игривая стилистика сохранена.
Но все равно это неудачный слоган. И вот почему.
В психологии есть такое понятие — сдвиг мотива на цель. Это когда нечто, раньше служившее инструментом достижения цели, само превращается в цель. Например, алкоголь. Был средством для облегчения коммуникации, а стал главным призом.
С властью происходит та же петрушка, сплошь и рядом — из инструмента решения общественных проблем она становится тем самым, главным призом сама по себе.
Но вернемся к "Слугам" и их предвыборным изыскам. По логике, указанный выше слоган должен был состоять из двух частей, одна из которых указывала бы на цель, а вторая — на средство достижения цели. Например, он мог бы выглядеть так: Щоб не журилась більше мати, ходімо з нами в депутати.
Да, из этого слогана можно было бы относительно безболезненно изъять одну часть, и оставить только ту, которая касается цели. Ту, которая про маму. Однако сделали ровно наоборот.
В итоге, совместный поход в депутаты подан как пункт назначения, самоцель, самостоятельное осмысленное сообщение. Хотя смысл в этом сообщении как раз и опущен. Пойдем в депутаты чтобы что? Избирателя же не пива выпить приглашают.
И это проблема отнюдь не одних "Слуг народа". Бессодержательная предвыборная коммуникация, состоящая из одних пропущенных предложений — наше все.
И мы это ясно увидим в последующих разборах под тегом #суровая_семантика.
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Публикуется с разрешения автора.