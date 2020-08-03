Суровая семантика. О чем рассказывают предвыборные билборды "слуг народа"

Поскольку скоро со всех вертикальных рекламных поверхностей на нас обрушатся тонны предвыборных призывов разной степени кошмарности, попробуем разобрать особо удачные и особо неудачные продукты отечественного слоганостроения. А начнем мы с правящей партии и ее креативов.

Итак, #суровая_семантика.

Вот "Слуги народа" заявили слоган "Ходімо з нами в депутати".

На первый взгляд, все вроде и неплохо. Пресловутый call-to-action присутствует. Преемственность партийной легенды ( "новые люди в политике") соблюдается. Фирменная игривая стилистика сохранена.

Но все равно это неудачный слоган. И вот почему.

В психологии есть такое понятие — сдвиг мотива на цель. Это когда нечто, раньше служившее инструментом достижения цели, само превращается в цель. Например, алкоголь. Был средством для облегчения коммуникации, а стал главным призом.

С властью происходит та же петрушка, сплошь и рядом — из инструмента решения общественных проблем она становится тем самым, главным призом сама по себе.

Но вернемся к "Слугам" и их предвыборным изыскам. По логике, указанный выше слоган должен был состоять из двух частей, одна из которых указывала бы на цель, а вторая — на средство достижения цели. Например, он мог бы выглядеть так: Щоб не журилась більше мати, ходімо з нами в депутати.

Да, из этого слогана можно было бы относительно безболезненно изъять одну часть, и оставить только ту, которая касается цели. Ту, которая про маму. Однако сделали ровно наоборот.

В итоге, совместный поход в депутаты подан как пункт назначения, самоцель, самостоятельное осмысленное сообщение. Хотя смысл в этом сообщении как раз и опущен. Пойдем в депутаты чтобы что? Избирателя же не пива выпить приглашают.

И это проблема отнюдь не одних "Слуг народа". Бессодержательная предвыборная коммуникация, состоящая из одних пропущенных предложений — наше все.

И мы это ясно увидим в последующих разборах под тегом #суровая_семантика.

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Публикуется с разрешения автора.