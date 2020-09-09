Тренду вопреки. Добегут ли "слуги народа" до финиша местных выборов раньше, чем обнулится Зе-рейтинг

Интересная история с этими рейтингами... Согласно разным опросам, от 31% до 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, от 49% до 61% - не удовлетворены.

При этом, свыше 70% не доверяют политическим партиям и органам власти. "Слуга народа" здесь не исключение.

Очевидно, что рейтинги СН и Зеленского являются "сообщающимися сосудами". Однако, не менее очевидно, что в восприятии их коллективным сознанием существует дистанция: СН падает быстрее и в целом отношение к ней хуже, чем к президенту. Более высокий рейтинг доверия Зеленского не вытягивает в целом рейтинг доверия к "слугам".

И здесь у Зе-кандидатов на местных выборах возникает проблема. Игнорировать бренд, если ты идешь от СН, глупо, да и у партий такого рода "вольнодумство" восторга никогда не вызывает.

Акцентированная привязка к Зелескому (член его команды, друг, сват, брат) была бы неплохой попыткой. Но нисходяший тренд партийного рейтинга и относительно стабильный президентский рейтинг, перекладываясь на кандидата, как бы аннигиллируют друг друга.

Рейтинг Зеленского, как знаменитый Боливар, вытягивает пока только одного - самого Зеленского.

За неимением других, более эффективных инструментов, имидж и рейтинги правящей партии пытаются поправить за счет президентского предвыборного тура. Однако, и СН, и ее кандидатам на местах, это мало помогает.

В итоге, кандидат от Зе-команды все равно ограничивает себя рамками бренда, без особых перспектив расширения электоральной базы.

Это приведет к тому, что рейтинг СН просто передастся кандидату. И все.

Существует, конечно, концепция, что на местных выборах более значимы личные качества кандидатов. Но здесь возникает множество различных "но". Это и параметры конкурентной среды, и ресурсная база, и кадры, и многое другое...

Системно инвестировать в людей, партстроительство и агитационные системы у провластных партий со времен "регионалов", последними практиковавших такие подходы, стало не модным. Всем этим почти разучились пользоваться, также как и пресловутым админресурсом.

Электоральный "хайп", на котором залетали во власть БПП и Слуги народа, размягчил бюрократические мозги и партийные "булки". Поэтому на местных выборах они могут только имитировать напряжение и борьбу за общее "партийное дело".

Добавьте сюда коррупцию парструктур на местах, распродажу мест в комиссиях и всякого рода "франшизы".

Если уж управление на государственном уровне не создает впечатления вменяемости и организованности, то внизу царят тотальный хаос, кадровый голод, полная неадекватность амбиций и самооценок.

Харизматичных лидеров на местах, которые могут за счет личного рейтинга поднять вверх партийный рейтинг - единицы!

И, как правило, это не врачи, учителя, соцработники и квартальные, с которыми происходит нечто похожее на свадьбу свингеров: ребята, кто еще не успел переспать с невестой?!

Поэтому, если у вас нет денег и оргстуктур, правильно и системно эти деньги осваивающих, не льстите себе - ориентируйтесь на результат, который дают вам рейтинги. Если, конечно, социологические замеры совместимы с той "махновщиной", которая в Украине стала доминирующим управленческим стилем.

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Публикуется с согласия автора.

