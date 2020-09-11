Везет, как Зеленскому. Почему не сбываются апокалиптические прогнозы политологов

А вы тоже заметили, что когда речь заходит о Зеленском, любые связанные с ним апокалиптические прогнозы политологов, журналистов, политиков, мягко говоря, попросту не сбываются?

И так уже на протяжении больше года. Скептическая оценка шансов стать президентом, прогноз полного коллапса на мажоритарке во время парламентских выборов, ожидание провала во время дипломатических встреч, укоры в невозможности достигнуть мирного урегулирования на Донбассе, приближение катастрофического обвала рейтинга.

Это в мечтах "зрадофилов" со всех флангов. А в реальности?

Берем свежий опрос группы "Рейтинг". Доверие к президенту выросло в августе с 38 до 44%. Баланс доверия-недоверия составляет минус 7, хотя еще ранее он был минус 17. Что так? Перемирие? Или "Большая стройка"? Ей-Богу, не привыкли мы к положительной динамике в промежуточных измерениях межпрезиденского срока. В стране гнилых новостей подобное можно назвать лишь исключительно отъявленной заказухой.

Из последнего "вангования" — грандиозное фиаско правящей партии на местных выборах. Его не будет. Так же как и досрочных парламентских выборов в этом году. И в следующем году их не будет.

Этого, кстати, категорически не могут понять противники нынешней власти.

Они совершают просто феноменальную ошибку — переносят классические тренды и ожидания прошлых лет на нынешнюю ситуацию и ждут, как манну небесную, подтверждения приснившимся им закономерностей. Впрочем, принимать желаемое за возможное — грех простительный.

Упражняясь в оценках перспектив "Слуг народа" на мэрских кампаниях в мегаполисах, не стоит забывать, что мэры крупных городов — это должностное приложение к личным понтам, не более. Это персоналистские конструкции, важные для центральной власти лишь с точки зрения управленческой оперативности.

И она может достигаться не только электоральным блицкригом, но и дрейфом всех "незеленых" мэров в сторону власти. Причем, бьюсь об заклад, среди многих коронованных коммунальных "баронов" маршруток и школ, после выборов начнется нехилое соцсоревнование за услужливость перед Киевом.

Ну, максимум, должность мэра Днепра или Киева — намек на дальнейшие политические перспективы национального уровня. Впрочем, что тоже не факт. Вспоминается изящная "мусорная" кампания против Садового, которая навсегда перечеркнула его президентские амбиции. Говорят, Порошенко потратил на нее сущие пустяки в плане финансового ресурса.

Ключевой орган самоуправления — это местные советы. А для особо не понимающих последние изменения в государственном устройстве — областные и районные советы. Поэтому все эти временно сияющие победные нимбы некоторых действующих мэров — просто пафосная пена.

И вообще. Есть волшебное словосочетание. Знаете, какое? Проект изменений в закон о местном самоуправлении и изменения в Конституции по префектам. А также изменения в Бюджетный кодекс. Но об этом чуть позже. Когда придет время.

А пока смейтесь над летающей Верещук. Как сказал один мой знакомый адвокат: она уже летает, а мы ползаем по этой грешной земле. Или что там Андрей Богдан говорит на этот счет.

Хейтерить Зеленского можно, но чтобы это делать эффективней, чем сейчас, нужен более искусный инструментарий. Все что мы видим — это уровень хуторского фестиваля. Печально, но большинство медийных акул, нанятых оппонентами власти, поют в привычных им ритмах и интонациях, где цель — выпасти своих хозяев на рыхлом поле антиэлектората Зе.

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Публикуется с согласия автора.