Голоса в голове. Зачем власть решила узаконить государственные соцопросы

В первых числах сентября в парламент поступил законопроект от депутатов правящего монобольшинства "О внесении изменений в Закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" относительно опросов общественного мнения".

Сразу после этого в политических кулуарах и в анонимных телеграм-каналах поползли слухи о том, что это ж неспроста. Мол, власть таким образом хочет провести одновременно с местными выборами опрос по статусу Донбасса и другим контраверсионным вопросам, по которым нет согласия в обществе.

Сама по себе идея совещательных государственных опросов общественного мнения - своевременная и разумная.

Нужно сказать честно: благодаря этой идее можно было бы существенно снизить градус дискуссий в медиа по основополагающим вопросам развития, например мирного урегулирования на Донбассе, евроинтеграции и вступления в НАТО. Джордж Гэллап не зря говорил, что опросы общественного мнения могут сделать "демократию более правдивой".

Да и аргумент о том, что все частные социологические конторы грешат продажностью и непрофессионализмом, абсолютно резонный. Публикуемые в СМИ опросы и рейтинги сейчас представляют жалкое зрелище с точки зрения научности, объективности и реальности.

И даже сейчас, когда я пишу этот текст, рядом лежат прайс-листы от разных "социологических агентств" и подобных структур с расценками на "правильное" социсследование, которое затем можно подсветить в интересах вашего кандидата. Думаю, не секрет, что эту технологию, например, активно используют штабы различных кандидатов в том же Киеве, из тех, что на слуху.

Фокус уже даже в том, что более-менее объективное исследование рейтингов, доверия или просто мнения граждан все-равно назовут манипулятивным и продажным. Тот случай, когда рынок серьезно болен. Хотя, с иной стороны - это бизнес и ничего личного.

И вместе с тем, аргументы противников идеи тоже заставляют задуматься. Как отличить корыстную задумку, завернутую в замысловатую формулировку вопроса, от действительного желания сбалансировать интересы общества в конфликтном вопросе?

И те, кто предлагает простой ответ на этот вопрос - слишком наивны. Всегда склоняюсь к той точке зрения, что общество ведомо и направляемо элитными группами. И это не всегда изначально плохой сценарий. Правда, плохим и карикатурным может быть его исполнение, что часто бывает в украинских реалиях.

Общество, порой, попросту нуждается в ориентирах, и консультационные совещательные опросы могли бы стать легитимной программной рамкой движения вперед, разрешения болезненных противоречий.

Проектом закона 4043 предполагалось всего лишь внести изменения в закон о Центризбиркоме. А именно - предоставить ему право организации подготовки и установления порядка проведения опросов общественного мнения после принятия Кабмином решения о проведении такого опроса.

Опросы могли быть проведены в день голосования на всеукраинских или местных выборах. Как оказалось, это самый невоспринимаемый политикумом пункт в законопроекте.

Авторы законопроекта, внедряя эту норму, могли руководствоваться желанием сэкономить средства на организацию общественных опросов. В день выборов функционируют участковые комиссии, на работу которых предусмотрены средства государственного бюджета. В противном случае, под каждый опрос нужно разворачивать инфраструктуру проведения опроса, что влечет траты.

Конечно, мне, как технологу, понятно и другое. Инициированная властью формулировка вопроса может стать скрытым формирующим продакт-плейсментом, сопровождающим процесс политического волеизъявления.

Все говорят о манипулятивности, но и ведь сами выборы - это тоже всегда "узаконенная" биг-манипуляция, где, к примеру, в бюллетенях нет графы "против всех". Где ты замысловато выбираешь между сортами сами знаете чего, но при этом пафосно себя убеждаешь в оправданности и справедливости сего акта насилия над своей будто бы свободой.

Весь этот хайп вокруг идеи государственных опросов свидетельствует о новом концептуальном этапе развития политтехнологий. Можно осторожно сказать, что эпоха доминирования "сеток", подкупа и классической агитации превращается в ретроспективу.

Конечно, эти местные выборы будут римейком многих привычных порочных практик прошлого, но все же ситуация меняется. Впрочем, подкуп избирателей будет всегда. Как он был и в Древнем Риме во время избрания консулов и прочих магистратов.

Медиа и социальные сети определяют природу и тренды коллективного социального мнения, его вкусы, настроения, эмоции и поведенческие протоколы. И желание повысить значимость opinion poll, как коммуникативной технологии, вписывается в эту тенденцию.

Это воля времени. И без разницы, что вы думаете по поводу справедливости этого пути.

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Публикуется с разрешения автора.