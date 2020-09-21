Механика революции. Интервью основателя белорусской Nexta русскому Дудю глазами украинца

Посмотрел свежее интервью Дудя с командой топового телеграм-канала Беларуси Nexta в Варшаве (они, кстати, называют себя "нехта", то есть, "некто", а не "некста", как можно было подумать).

Прошу всех не интересующихся богомерзкими дудями или неправильно сопротивляющимися беларусами мотать ленту дальше и избавить меня от своих ценных комментариев.

Начну с главного. За полтора часа разговора я так и не услышал ключевого вопроса: что, если мирные митинги не приведут к победе протеста, Лукашенко не сдастся, что тогда? Собственно, отсутствие этого вопроса и ответа на него — это главный итог для меня. Если я что-то пропустил, поправьте.

И я не думаю, что так задумано. Похоже, сама мысль о восстании и сопутствующем пролитии крови ОМОНа им не приходит в голову. Точнее, боятся обсуждать такое публично. Я не осуждаю, не имею права, это их дело. Да и телеграм-канал не обязан устраивать восстание. Тем более, рисковать и идти под пули должны другие.

Вопросы были такие: о пропаганде, о том, можно ли использовать методологию НТВ против Лукашенко, можно ли называть ОМОН "карателями", можно ли намекать и призывать к насилию в адрес полиции, можно ли заниматься "деаноном" ОМОНа и "инакомыслящих". Не стыдно ли постоянно подогревать публику ложными надеждами типа "ещё немного поднажмите и ему конец".

Понятно, что свою позицию по этим вопросам Дудь не заявлял, но вынуждал отвечать. Ребята отвечали в том ключе, что надо бить врага его оружием (пропагандой). На вопрос о Киселеве и Соловьеве, соответственно, ответили — это профи своего дела. Может ли быть у пропаганды положительная коннотация — ответ "да".

Меня эти ответы удивили, я не считаю пропаганду Киселева эффективной в позитивном смысле и не считаю, что ее можно применять для чего-то, помимо дебилизации населения.

Были вопросы о Крыме (четкий ответ — это аннексия), о выборе — что лучше, быть Беларусью год назад с Лукашенко или завтра западным округом РФ — ответ однозначный, лучше независимость, это сохраняет какие-то шансы на победу. В присоединение к РФ не верят.

Под офисом Нехты был небольшой митинг в поддержку Лукашенко. Дудь подошел к ним поговорить, это оказалось польские националисты, ненавидящие Америку, евреев, "миф о коронавирусе", "Лукашенко не прогибается под запад" и т.п., типичная путинская клиентура.

С точки зрения рефлексии, конечно, интересно сравнить свое белое пальто с белым пальто Дудя. На его фоне я почти радикал, потому что смешно слышать некоторые вопросы типа "а вы не боитесь, что некоторые люди подумают". Эти бесконечные упреки и подозрения напоминают обвинения жертвы насилия, мол, с насильниками все понятно, а вы должны быть святее Папы Римского.

Майдан в негативном ключе не обсуждали, но войну Дудь назвал "конфликтом между РФ и Украиной", вероятно, ему это определение кажется "нейтральным" и не "киселевским".

Русофобии в понимании наших ультрапатриотов не было, ненависти в отношении Путина тоже, но и какой-то пророссийскости, разумеется, не было тоже. Понятно, что с нашей колокольни недостаточная русофобия кажется пророссийскостью, но это наши проблемы. Или их.

В целом, конечно, интересно смотреть такое периодически, чтобы сверить либеральные часы, насколько они не совпадают с тем же Дудем даже у такого нелюбителя пионерии и пропаганды вроде меня. При том, что я никогда не позволяю себе высокомерных глупостей про русских либералов, "русских рабов", "слабых белорусов" и т.п., что у нас считается чуть ли не обязательным элементом патриотической программы.

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