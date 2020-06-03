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Полигон для хакеров. Как Украине защитить свое киберпространство и данные граждан

Яника Мерило
Советник министра цифровой трансформации

Основной функцией любого государства (в том числе электронного) остается обеспечение безопасности его граждан. Это означает, что Украине нужно защищать данные ее жителей, реестры и ресурсы в киберпространстве точно так же, как если бы речь шла о физическом имуществе. Но с кибербезопасностью у нас сегодня проблема.

Чтобы прийти к такому выводу, достаточно просмотреть заголовки последних новостей, вроде "Базы данных украинской таможни продают в интернете за $100" или "Сбережения в Приват24 под угрозой. Деньги крадут даже у специалистов по кибербезопасности". Можно вспомнить и недавний скандал с анонимным Telegram-каналом, взлом сайта президента в 2014 году, пропавшие из фискальной службы терабайты информации в 2016-м, не говоря уже про вирусы WannaCry и PetyA, которые ударили по большинству государственных компаний.

Что мы можем противопоставить угрозе повторения подобных атак и сливов?

В мировом рейтинге компетенции кибербезопасности ITU Украина сегодня находится на 54 месте, в рейтинге National Cyber Security Index – на 29 месте. Если в 2016 году украинские команды были на первых местах в международном Capture The Flag, то сегодня их там уже нет. Конечно, есть крутые специалисты, и много, но наличие крутых специалистов в частных компаниях, с которыми государство не сотрудничает, к сожалению, не влияет на уровень киберзащиты страны. И в результате мы имеет то, что имеем.

Какие же у нас фундаментальные проблемы и какие могли бы быть решения?

Основные проблемы следующие:

  • нет государственной программы кибербезопасности, начиная от современного законодательства до плана его реализации;
  • нет современных требований по защите баз данных, отслеживания их выполнения и наказания за нарушения;
  • в Украине официально существует около 350 основных баз данных, но можно предположить, что еще больше баз данных находится "в тени";
  • нет понятной государственной политики по интеграции реестров и прозрачной технической архитектуры государственных решений;
  • нехватка профессиональных кадров, отсутствие отраслевых и региональных CERT (computer emergency response team – компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации), нежелание системно привлекать частный сектор.

Перечень можно продолжить, но для нас важен вывод, что мы не можем быть до конца уверены, что все системы и реестры будут защищены, а масштабные кибератаки – отражены. Не зря в некоторых странах Украину называют киберполигоном и оттачивают здесь свои хакерские навыки.

Как в такой ситуации можно было бы усилить защищенность украинского киберпространства?

  • Принять закон про кибербезопасность и разработать план его внедрения;
  • выделить достаточные ресурсы для выполнения плана, так как кибербезопасность – это тоже часть национальной безопасности;
  • сделать требования КСЗИ (комлексной системе защиты информации) более современными, но при этом бескомпромиссно требовать выполнения правил и соответствия всех реестров новым требованиям;
  • принять законопроект про облака, так как сертифицированные облака более безопасные, чем "сервера под столом", и создать стратегию перехода в облака Cloud First;
  • Начинать систематически привлекать частный сектор к защите систем и реестров. Для этого нужно сотрудничество с "белыми хакерами" (white hat hackers), "подконтрольные" попытки взлома (bounty hunt), постоянная работа с центрами реагирования на кибератаки (SOC – операционный центр безопасности, и CERT)
  • обучение сотрудников силовых органов для повышения компетенций в кибербезопасности и обучение граждан кибергигиене;
  • поддерживать создание отраслевых и региональных центров кибербезопасности (SOC, Cert) также в сотрудничестве с частным рынком.

Конечно, на этом список возможных мероприятий не заканчивается, однако даже этого могло бы хватить, чтобы существенно улучшить готовность государства защитить персональные данные физических и юридических лиц, реестры и системы, без чего масштабная диджитализация несет реальный риск.