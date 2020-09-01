В очереди на прошивку. Почему чипированная свинья Маска не так безобидна, как кажется

Илон Маск представил миру чипированных свиней. Одну из них зовут Гертруда, и у неё "чип размером с монету в голове". Но вы погодите... скоро монеты посыплются из головы свиньи на Маска – фактически, чувак изобрел копилку наоборот. Заявив, что поначалу чипирование человека обойдётся достаточно дорого, однако со временем эту технологию удастся удешевить. На здоровье, конечно, но на фоне всего происходящего в мире, музыка этой новости несколько настораживает:

"...Когда она ела и нюхала соломинку, это отражалось на графике, отслеживающем ее нейронную активность. Затем она в основном игнорировала все поступающие извне сигналы".

А ведь это, ребза, не цитата из антиутопии – это БиБиСи, и наша с вами реальность. Как говорится, класс... но я – пасс. Засуньте свой чип себе в..., и считывайте мозговую активность на графике без меня.

Проблема – не в самой технологии, а в том, кому она принадлежит, и кто ее контролирует.

Я понимаю, что в мире нет дефицита людей, готовых вживить Илона Маска в родную мать – никто бы не вливал лярды в PR, если бы он не строил тушканов. И, все же, вопрос контроля принципиален, в отличие от маркетинговой лирики о чипе-панацее.

Дело вообще не в персоне Маска... На его месте мог бы быть добрейший человек с самыми лучшими намерениями и супер-прогрессивными взглядами... проблема остается.

Ни у какого человека, ни у какой компании, ни у какого государства, не должно быть единоличной власти над технологией, дающей такую власть. И обладающую таким потенциалом для злоупотребления ею.

Технологии такого масштаба, значения и ответственности могут использоваться только при условии глубинной демократизации общества; при наличии децентрализованного общественного контроля над их применением.

Мы ведь не случайно не даем нашим лучшим ученым выращивать мычащих дебилов в банках и скрещивать человека с теленком. Минотаврики – это хоть и заманчивая идея на вечер, но еще не вечер.

В современном обществе, где государство подчиняется корпорациям, а корпорации не подчиняются никому, являясь территориями частного авторитаризма, и обладающие безграничными средствами для влияния на общественное мнение, обеспечить такой контроль невозможно. Значит, в таком обществе невозможен и прогресс. Если, конечно, не считать таковым само чипирование, без оговорок.

А ведь на прошивку, уверен, уже стоит целая очередь людей, очарованных "белым господином с волшебной машиной", и готовых хоть завтра стать Гертрудой, и слушать музыку, которую напустит в череп Маск. Жри, кивай, моргай – покупай!

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