Тайна второй планеты. Как журналисты "жизнь на Венере" обнаружили

"Ученые нашли в облаках Венеры признаки существования жизни" - пишут в эти дни вполне респектабельные СМИ. Окончательно подтвердить или опровергнуть эту догадку можно будет, только отправив к Венере специальную космическую миссию, добавляет BBC. Уточняя, что ближайшая из намеченных экспедиций - проект Роскосмоса "Венера-Д", в котором также принимают участие США, Япония и Евросоюз. "По плану, в составе миссии будут орбитальный спутник, посадочный аппарат, и "малая долгоживущая станция", а стартовать экспедиция должна с космодрома Восточный в одно из возможных окон: в 2026, 2028, 2029 или 2031 году", - говорится в публикации.

Тем не менее, главный вопрос звучит так: что же все-таки нашли ученые, наблюдая за атмосферой Венеры из телескопа на Гавайях. И можно ли вообще ставить вопрос об обнаружении жизни на второй планете от Солнца? Не является ли сама эта сенсация - дутой? Может, журналисты все-таки неправильно поняли ученых? Или наоборот. Давайте разбираться.

Пока весь мир барахтается в ковидле, коварные ученые очередной раз цинично изнасиловали журналистов.

Речь, конечно же, идет о сенсационном "обнаружении жизни на Венере", о котором со вчерашнего дня не говорит только ленивый.

На самом деле, вся сенсация состоит в том, что в венерианской атмосфере, с помощью спектрометра на большом наземном телескопе, нашли необычно высокую концентрацию фосфина.

Фосфин - это даже толком не органика. Это крайне вонючий легко воспламеняющийся газ с простейшей формулой PH3.

На Земле фосфин выделяют либо некоторые бактерии, либо человеческие химические произодства. В частности, по его следам можно находить подпольные цеха по производству наркотиков, например, метамфетамина.

А вот геологических процессов, где выделялся бы фосфин, как-бы и нет. Откуда он мог взяться в приличном количестве в венерианских облаках - непонятно.

На Венере явно нет подпольных лабораторий, которые бодяжат мет, а вот бактерии, чисто теоретически, могут быть.

Идея о том, что в очень плотной венерианской атмосфере может существовать слой, поддерживающий жизнь, высказывалась еще полстолетия назад. На определенной высоте в атмосфере Венеры могут плавать капли жидкой воды, а температура и давление там не такие адские, как у поверхности планеты.

В принципе, там могут обитать какие-то примитивные анаэробные бактерии, либо вообще что-то совсем не похожее на жизнь в земном понимании.

Все это очень интересно, но СМИ, нашедших "жизнь на Венере", надо возить фейсом об тейбл до полного просветления и чистосердечного признания собственной профнепригодности.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.