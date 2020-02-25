Самая прибыльная инвестиция. Как Украине запустить производство талантов

В новом мире страны конкурируют не за ресурсы, а за таланты и инновации. Можно привлекать лучших извне, но наиболее устойчивый вариант — создать систему образования, которая раскроет человеческий потенциал государства. Это наш главный вызов.

Эффективные инвестиции

Украина тратит на образование совсем немалый процент от ВВП — около 7%. Это один из самых высоких показателей в Европе. Однако ВВП у нас невелик, а инвестиции неэффективны. Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что даёт результаты, финансирование распыляется. Да, 79% украинских выпускников получают высшее образование, но около 70% из них не работают по специальности. Это говорит о том, что инвестиция денег и времени была напрасной.

В государственные инвестиции необходимо вводить принцип evidence-based, когда деньги вкладывают на основе конкретных данных. Это один из главных мировых трендов. Где брать данные в образовании? В прошлом году Украина присоединилась к PISA [программа международного оценивания учеников], и теперь у нас есть «диагноз» и точки приложения усилий. Это и разрушенный миф о качестве постсоветской математической школы, и колоссальный разрыв в 2,5 года между качеством образования в городах и сёлах (а в Украине 9 тыс. школ из 15 тыс. находятся в сёлах), и низкая готовность выпускников к работе.

Образование — долгосрочная, но самая прибыльная инвестиция. Только инвестируя в качественное обучение наших детей сегодня, мы увидим рост экономики завтра

Важность дошкольного образования

Чем младше личность, тем критичнее влияние образования. Например, то, как мы учим детей до 8 лет, на 70% определяет успешность личности. Школьное образование оказывает около 20% влияния, высшее — добавляет только 10%.

В советское время детские сады напоминали камеры хранения, куда можно было сдать ребёнка на время работы. Перейти от модели «камеры хранения» к модели развития, не впадая в гиперопеку и «загрузку» детей знаниями не по возрасту, — актуальная задача для Украины.

Государственно-частное партнёрство

Партнёрство бизнеса и государства — выход для стран, которым нужны реформы, а достаточных ресурсов нет. Конечно, ни одна страна не двинула образование вперёд только за счёт бизнеса, однако есть страны, где бизнес повлиял очень существенно: Турция и Перу.

В странах с качественной системой образования частных школ очень мало, так как в них нет нужды. Однако там, где нужны реформы, частные школы могут стать ориентирами, задающими стандарт и выступающими примерами инноваций для государственных школ. В Украине этот процесс пошёл.

Часть системы

Образование — только часть устойчивой системы, способной создавать инновации и экономический рост. Его задача — производить таланты, но государство должно быть в состоянии их удержать. В глобальном мире они найдут, где реализовать себя за пределами страны. Яркий пример — США и Израиль, которые по индексу инновационности Bloomberg входят в топ-10 именно за счёт переманивания лучших.

Часто говорят, что в Украине недостаточное количество стартапов. Но авторитарная советская система, царящая во многих школах, не генерирует креативных стартаперов. Максимум, на что она способна, — это готовить ответственных функционеров.

Образование — долгосрочная, но самая прибыльная инвестиция. Только инвестируя в качественное обучение наших детей сегодня, мы увидим рост экономики завтра.