Приложение усилий души. Чем неформальное школьное образование лучше классического государственного

Три года назад на волне реформ в сфере образования мы с женой — неравнодушные родители пятерых детей — пришли в государственную школу, куда планировали отдать нашу младшую дочку, с предложением создать альтернативный класс. Смысл был в том, чтобы родительское самоуправление принимало решения по всем вопросам: кадровым, организационным и материально-техническим. Именно так нам виделось задекларированное в новом законе об образовании государственно-общественное партнёрство. Мы были готовы помочь с финансированием, но при двух условиях. Во-первых, количество детей в классе не должно превышать 15 человек. Во-вторых, ни один вопрос не мог быть решён без утверждения родителей.

Мы были наивными. Кому нужна такая конкуренция внутри учебного учреждения?! В итоге после трёх месяцев безрезультатных переговоров решили запустить собственный проект.

Учёба в нашей школе кардинально отличается от того, что происходит в формальных учреждениях образования. Мы верим, что творческие способности детей помогают им легко и эффективно овладеть знаниями, которые понадобятся в жизни, в том числе соответствующими государственным образовательным стандартам. Это даёт атмосферу свободы, благодаря которой дети не закрываются, как в обычной школе, а, наоборот, проявляют все свои таланты, стремятся развиваться и осваивать новое. Они способны много работать, если им интересно то, что они делают.

Создать школу, в которую дети ходят с удовольствием, вполне возможно, если думать прежде всего об учениках

Наш учебный план состоит из курсов, которые интересны ученикам. У нас есть изобразительное искусство, где дети пишут маслом, занимаются ткачеством, гончарством и каллиграфией. Есть программирование и робототехника, танцы и единоборства, ментальная арифметика и эйдетика, уроки критического мышления и виртуальные путешествия по Украине. Помимо этого ученики занимаются комплексными проектами на протяжении семестра. Сейчас, например, они создают рабочий макет экопоселения, параллельно мы много говорим о том, как не вредить нашей планете. Детей мы вообще никак не оцениваем. Но при этом разработали очень эффективную систему трёхсторонней обратной связи между преподавателями, учениками и родителями. В результате этих отзывов формируются учебные планы и цели.

Как понять, что школьники достигают общеобразовательных стандартов? Для этого отправляем детей на международные олимпиады и потом анализируем результаты. Вообще стараемся строить отношения с учениками на равных. Являются ли такие подходы более эффективными, покажут лишь время и будущее наших школьников.

Неформальное образование лучше официального государственного, потому что в нём есть душа. Душа инициаторов проекта, а также членов команды и учеников, чувствующих свою ценность и мотивированных общей целью. Это живой организм, в котором каждого человека слышат и уважают, где ученики, педагоги и родители учатся все вместе.

