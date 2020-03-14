Как перестать бояться и полюбить пандемию COVID-19

В эти дни самый часто задаваемый психологам вопрос: как не поддаться панике и сохранять спокойствие, когда из каждого утюга нас пугают страшными последствиями нового коронавируса COVID-19? Но ведь важно обсуждать не только и не столько эмоции, сколько человеческое поведение в целом: насколько мы вообще способны адекватно и разумно действовать в условиях эпидемиологической угрозы? Страх и паника, субъективно довольно неприятные состояния, объективно опасны именно тем, что могут толкать нас на поступки, максимально увеличивающие риск заболеть самим и передать болезнь как можно большему количеству людей.

Например, одна из самых распространенных и естественных реакций людей, оказавшихся в очаге эпидемии – поскорее оттуда убраться, правдами и неправдами сбежать из-под карантина. Многие таким образом и сами не убереглись, и способствовали распространению инфекции на новые территории.

Естественное желание убраться подальше из очага заражения может способствовать дальнейшему распространению инфекции

Поскольку вакцины от COVID-19 пока нет, эксперты ВОЗ, ВЭФ и других глобальных организаций уделяют много внимания "коллективному поведенческому иммунитету", то есть способности сообществ и индивидов постоянно придерживаться поведения, которое уменьшает риск заражения и передачи вируса в популяции. В первую очередь имеются в виду, конечно, строгие правила в отношении личной гигиены, сокращение социальных контактов вплоть до полного их прекращения, и безусловный карантин для потенциальных носителей вируса и уже заболевших.

И ключевые слова тут – не карантин и гигиена, а "способность постоянно придерживаться". Даже самым зрелым, ответственным и сознательным из нас такие вещи даются нелегко, чего уж ожидать от среднестатистического гражданина – легковерного, легкомысленного, легковоспламеняемого? Безусловно, основная ответственность за укрепление коллективного поведенческого иммунитета ложится на правительства. Однако даже самое прекрасное сферическое правительство в вакууме, которое все и всегда делает правильно и вовремя, никого не сможет спасти без желания самих граждан действенно спастись. Наше правительство явно не самое прекрасное. Тем больший вес и значение имеет вклад каждого в спасение всех.

Что можно сделать?

В первую очередь, конечно, можно постараться как быстрее принять новую реальность, в которой нам предстоит обживаться по меньшей мере месяц, а может и больше. Эпидемия коронавируса – это не заговор мирового фармакологического лобби (и не афера производителей марлевых повязок), он существует вне зависимости от желания разных людей чего-то подзаработать. Вирус не поражает людей определенной расы, пола или возраста, он потенциально опасен для любого. И, судя по всему, крайне заразен. Поэтому наша жизнь в ближайшие недели скорее всего будет мало похожа на то, к чему мы привыкли и что любим. В ней будет меньше общения, развлечений и движухи. Это грустно, но с этим придется смириться. Кстати, перспектива провести много дополнительного времени с близкими для кого-то может стать настоящим испытанием навыков разрешения конфликтов. Важно помнить, что все мы оказались в непривычных для себя обстоятельствах, которые не выбирали, и запастись терпением, чувством юмора и сериалами.

А кому-то длинный карантин, наоборот, подарит время, которого в обычной жизни вечно не хватает для важных свершений или начинаний (у кого как). Дописать докторскую, например, или разобрать кладовку, или сочинить песню.

Главное – не бороться с реальностью, а найти повод быть благодарными за новые и неожиданно открывшиеся возможности.

Во-вторых, важно осознать меру ответственности каждого за безопасность всех. Как говорят англичане, "вы не застряли в пробке, вы – часть пробки". С коронавирусом та же история. Каждый из нас – потенциальная часть проблемы, а значит каждый – и часть решения. И от того, насколько дотошны мы сможем быть в соблюдении мер личной (гигиена) и коллективной (ограничение контактов) безопасности зависит то, как быстро вся эта эпидемия сойдет на нет.

Не обязательно быть приверженцем магического мышления и лелеять веру во всесильную таблетку от всех болезней, созданную по бабушкиным рецептам из бурьяна и чертополоха. Мысль о том, что каждый из нас является сильным звеном в цепочке коллективного здоровья – сама по себе довольно магическая, поскольку возвращает нам ощущение контроля, столь необходимое в непростые времена. Если бывает здоровая магия, то это она.

И третье. Хотя любой человек может оказаться носителем болезни, настоящая угроза – не люди, а все-таки вирус. Украинцы уже успели потренироваться в ненависти к "китайской заразе", а значит и понять, что ненависть и есть главная "зараза". На днях сын моей подруги опрометчиво чихнул на уроке, за что учительница немедленно выгнала его из класса. Ребенок два часа бродил вокруг школы, потому что его некому было забрать, ведь родителей никто не поставил в известность о "предпринятых мерах". Да, учительница, конечно, заботилась в первую очередь о безопасности своей и остальных детей в классе. Но это не значит, что она должна была пренебрегать безопасностью и этого конкретного ребенка. Чтобы остановить эпидемию, нужно бороться с вирусом, а не с людьми.

Справедливости ради нужно сказать, что в связи с эпидемией люди принялись упражняться в ксенофобии и дикой ненависти к ближнему не только в Украине, а везде в мире, куда дотянулись коварные щупальца нового коронавируса или хотя бы информация о нем. Однако зрелые общества от незрелых отличает не столько противостояние пещерным инстинктам, сколько способность быстро вернуться в цивилизованное состояние, то есть постоянно придерживаться разумного поведения в русле "коллективного поведенческого иммунитета".

Будьте здоровы!