Парадоксы пандемии. Почему вспышка заканчивается, когда коллективного иммунитета еще нет?

В нескольких странах уже провели массовые тестирования на антитела по методу случайной выборки и получили результаты, которые, на первый взгляд, кажутся устрашающими: после 2–3 месяцев эпидемии иммунитет выработали максимум 10–15% населения в мегаполисах и менее 5% в мелких городах. В частности, такая ситуации наблюдается в Британии, Швеции и Испании.

Это очень далеко от порога настоящего коллективного иммунитета, который обычно оценивается в 65-70% и более. Тем не менее, во всех этих странах первая вспышка эпидемии успешно закончилась.

Кроме этого, есть и другой парадокс: в странах и регионах с очень похожими условиями заболеваемость и смертность может отличаться в разы. Почему коронавирус так сильно ударил по Испании и Италии и не словно обошел стороной Португалию?

Одно из наиболее правдоподобных объяснений этих фактов следующее.

Эпидемия коронавируса отличается от эпидемий гриппа или других "обычных" инфекций несколькими ключевыми особенностями:

Огромным числом бессимптомных носителей (до 85%). Очень длинным инкубационным периодом (до 2 недель). Относительно небольшой заразностью вируса (это далеко не ветрянка).

Все это очень сильно обостряет проблему неравномерности социальных связей и наличия "суперраспространителей".

Грубо говоря, все население разделяется на две страты:

Социально гиперактивные люди, имеющие огромное количество контактов, круг которых точно не определен и включает множество незнакомцев (путешествия, дискотеки, концерты, тусовки, презентации, конференции). Социально неактивные люди, имеющие замкнутый и четко очерченный круг контактов (семья, работа, близкие друзья).

Вирус будет в основном распространяться среди социально активной страты. Именно такие люди изначально привозят вирус в страну и именно они становятся суперраспространителями, инфицирующими десятки и сотни себе подобных активных людей, а также кое-кого из домоседов на сдачу. В этой страте коэффициент R может достигать больших величин и именно она обеспечивает экспоненциальный рост заболеваемости.

В то же время в страте домоседов коэффициент R может так никогда и не подняться выше 1. В этой прослойке эпидемия самопроизвольно затухает, несмотря на приток заболевших, которых заразили суперраспространители.

Соответственно, эпидемия затухает не тогда, когда переболеет 70% всего населения, а тогда когда переболеет 70% социально гиперактивных людей

Пользуясь, в самом грубом приближении, эмпирическим законом Паретто ("правило 80 на 20") можно сказать, что в обществе 20% социально активных людей, на которых приходится 80% заболевших. 70% иммунных от 20% населения это и будет что-то вроде 10–15% иммунных от всего населения. Именно это и наблюдается в популяционных исследованиях.

Возвращаясь к Италии, можно вспомнить, что с самого начала эпидемии все отмечали очень высокую социальную активность состоятельных пенсионеров (основной группы риска) на севере страны. Именно эти регионы и пострадали больше всего.

В целом предположение о социальной стратификации выглядит очень стройно, но только до тех пор, пока мы не начинаем рассматривать условия жесткого карантина и локдауна.

В этих условиях все люди поневоле превращаются в домоседов без обширных социальных связей. В таком случае эпидемия должна затухать практически сразу по истечении инкубационного периода, т.е. через 2 недели, но этого не происходит. Во всех странах, что с локдауном, что без него, вспышка продолжалась около 2 месяцев.

По всей видимости, будучи изолированным внутри отдельных семей и небольших социальных "пузырьков", вирус циркулирует, пока не переболеет вся семья. Учитывая длительность инкубационного периода и относительно небольшую вероятность заражения, это "удовольствие" затягивается на 3–4 двухнедельных цикла. Грубо говоря, вся семья не "падает" сразу, а последовательно заражает друг друга через большие интервалы времени.

Что именно происходит в случае локдауна пока не совсем понятно. Если сравнивать Швецию, где локдауна не было, и Италию, где он был совершенно драконовским, то динамика заболеваемости во времени оказывается почти идентичной (хотя абсолютные цифры, естественно, различаются).

Что же будет в Украине после фактической отмены карантина и каких-либо ограничительных мер? А черт его знает… Популяционные исследования на антитела у нас не проводились. Мы не знаем, сколько у нас людей с иммунитетом и как они распределены между социальными группами.

Если пресловутые 70% социально активных людей у нас переболеть не успели, то летом будет пик второй волны. Если успели, то второго пика может и не быть. Как на все это повлияет погода и сезон отпусков — не возьмется предсказывать даже Ванга.

Единственное, что мы можем предпринять — это соблюдать разумные меры предосторожности:

Обязательно носить маски в транспорте и общественных местах. По возможности, требовать правильного ношения масок от окружающих: самим делать замечания тем, кто носит их на подбородке и добиваться этого от охраны магазинов, водителей транспорта и работников метро. Не лезть грязными руками в лицо. Избегать скоплении людей и транспорта в часы пик. Если есть возможность, продолжать работать удаленно.

Disclaimer. Естественно, я не первым придумал это объяснение. Схожие идеи на ту же тему:

Источник: https://www.facebook.com/yesint4/posts/1631303410368139

Материал опубликован с разрешения автора.