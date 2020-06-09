Джордж Флойд та фашизм. Як протести у США стали лакмусовим папірцем для українського суспільства

Американські протести несподівано стали лакмусовим папірцем для українського суспільства. І виявилось, що найглибше воно розділено не за ставленням до Росії, не за ставленням до колишнього і нинішнього президента, не за оцінкою Майдану (точніше майданів), а за ставленням до СВОБОДИ і готовністю чи не готовністю платити за неї належну ціну.

Дивним чином фанати Гіркіна та деякі стійки послідовники Порошенка опинились в одному таборі. На їхніх прапорах написано не англійське LIBERTY (свобода), а німецьке ORDNUNG (дисципліна, порядок). Той самий ordnung, в ім’я якого Гітлер спалював у газових камерах євреїв та ромів, бандерівці нещадно нищили "мельниківців" та "бульбівців", а Путін зачистив будь-яку політичну опозицію в країні. Сучасний Китай, в якому реалізована цифрова диктатура, — царство їхньої мрії. Інакші (як-от уйгури в КНР) мають бути пущені в м‘ясорубку асиміляції. Усілякі ЛГБТ загнані у підпілля. Чорні повернуті в гетто.

Єднає білих супремасистів Америки, російських шовіністів та українських етнічних націоналістів те саме: любов до ближнього вони переплутали з ненавистю до інакшого. Вони бояться справжньої свободи. Часто прикриваючись Біблією та релігією, вони настільки ж далекі від християнського етосу, як вітхозавітний жорстокий і ревнивий Бог — від Бога, що помирає на хресті за невдячне людство: грішників, розбійників, митарів та повій.

Фанати "порядку" не вірять в свободу, в якій і тільки в якій може народжуватись любов, їх лякає творчий хаос вільного світу, який саморуйнується і самовідновлюється водночас, будь-яка інакшість викликає в них агресію

Їхній герой — деміург-поліцейський, який привносить порядок у хаотичний і небезпечний світ. Історія ХХ століття їх нічого не навчила. Вони досі прагнуть побільше держави (а отже порядку і права) в житті людей. Вони бачать у втручанні чиновника і поліцейського у суспільне життя не прокрустове ложе, не пащу Левіафана, а захисника, покровителя та опікуна.

Українці знають, яку велику і трагічну ціну платять народи за свою бездержавність. Втім здавалося, що три майдани за 30 років української державності мали б засвідчити, що в українців є надійне щеплення від фашизму, як абсолютної домінанти держави над людиною, спільного над приватним, свого над "чужим". Що українці свідомо чи підсвідомо розуміють, що державного Левіафану слід тримати на прив'язі, що свобода важливіша за порядок.

Але американські протести раптом розбудили в українцях бактерію фашизму: ксенофобія, ненависть, расизм просто вихлюпнули і залили собою український сегмент ФБ. Навіть чимало з тих, хто 1 грудня 2013 року вийшов на вулиці та майдани Києва, обурений безпричинно жорстоким розгоном решток студентського майдану, радо смакує інформацію про те, що Джордж Флойд був наркоманом і кілька разів потрапляв у в‘язницю — наче це хоч якось виправдовує садизм поліцейського, що призвів до смерті Флойда. Безліч українців смакує картинки американських погромів (які дійсно мають місце, але лише на маргінесі справедливого протесту проти невмотивованого поліцейського насильства) і не розуміє, чому влада не кине поліцейські спецпідрозділи, нацгвардію та війська, аби жорстко придушити бунти і покарати заколотників. Чому церемониться з цими маргінальними "погромниками та мародерами".

Доморощені фашисти, російськомовні та україномовні, не розуміють простої істини: порядок не може бути самоціллю — він потрібний лише для того і рівно настільки, аби обмежити зазіхання на чужу свободу. В ідеалі порядок має виникати як свідома домовленість вільних людей про правила спільного життя. Порядок — це не кайданки, це спільне рішення про право- чи лівосторонній рух на дорогах. ORDNUNG вкрай небезпечно сакралізувати.

На жаль, українськи адепти Трампа так і не вивчили урок тоталітарних режимів ХХ століття: щойно ви спускаєте репресивну систему з прив‘язі, вона знищує спочатку ворогів, потім опонентів, потім пожирає своїх, і згодом починає знищувати просто випадкових людей, що потрапили у криваві жернова державного Молоха.

Мартін Гугіно

Спеціально для тих, хто бачить у американськими протестах насамперед "чорні погроми". На фото 75-річний білий (білий!!!) житель штату Нью-Йорк, який брав участь у протестах у місті Буффало. Він лежить на землі, з його вуха тече кров. Поліцейські йдуть поруч. Ніхто не намагається надати йому допомогу. Одразу після інценденту поліція стверджувала, що він "спіткнувся і впав", але випадкове відео зафіксувало, як два офіцери поліції штовхнули його на землю, після того як він до них звернувся. Напевно у такий спосіб вони зупиняли "чорні погроми"...

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Текст опубліковано з дозволу автора.