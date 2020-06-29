Почему у Гагарина черный нос? Что не так с декоммунизацией в Украине

Смешанные чувства остались после поездки в Переяслав-Хмельницкий и прогулки по местным музеям. C одной стороны, для меня было очень приятно попутешествовать во времени и окунуться в концентрат советского.

С другой стороны, возник вопрос, а почему такое важное достижение человечества, как освоение космоса, в котором, кстати, УССР принимала самое активное участие, — от Сергея Королева и других отечественных ученых, до предприятий, на которых создавались ракеты, показывают в районном центре. Причем, создан Музей космоса (как и все остальные музеи) ещё в 1979 году фактически усилиями одного человека, — Героя Украины Михаила Ивановича Сикорского.

Фото: Facebook / Виктор Марущенко

Честь и хвала переяславской общине, уберегшей наследие от вандалов. И вновь мы возвращаемся к декоммунизации, её неподготовленности и революционным наскокам, граничащим с вандализмом. С неспособностью изучить опыт других, например, Германии, который заключался в трёх пунктах: переосмыслить, заархивировать, положить на музейную полку.

Доказательством провала избранной в нашей стране стратегии декоммунизации может служить тот факт, что сегодня сотни (а может и тысячи) молодых исследователей советского периода ездят по стране и собирают крохи от того, что осталось. А интерес к этому пласту культурного наследия огромен.

Конечно, сегодня этот интерес к советскому можно было бы и монетизировать, но, увы, фарш назад уже не прокручивается.

Да! И почему же у Гагарина черный нос? В Музее космоса, кроме украинской и русской речи, мы услышали английскую, французскую и испанскую речь. Все хотели прикоснуться к первому человеку, побывавшему в космосе, и почему-то трогали его скульптуру за нос. Вот такая удивительная история.

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