Cразу говорю, что это мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением МинЦифры.

Сегодня идет дискуссия о быстром переходе на дистанционное и электронное обучение. Скажу коротко, а потом объясню свою позицию более развернуто. Быстро осуществить такой переход не получится. И это создаст больше вреда, чем пользы, если говорить о школах.

Почему?

Школы недостаточно оборудованы компьютерами и многие не имеют достаточного доступа в интернет (не в кабинете директора, а со свободным доступом для всех учителей).

Нет достаточного уровня цифровой грамотности у всех учителей, на которых возложили бы такие обязанности (по проведению дистанционных уроков, – ред.).

Нет материалов для обучения, а перевод своих обычных уроков в онлайн-режим требует и хорошего умения пользоваться компьютером и реально намного больше времени.

Нет единой среды обучения и стандартов. Может так получиться, что один урок в Zoom, второй в Skype, третий в Teams.

Нет электронных дневников, умения и привычки пользоваться ими. Есть у некоторых школ, но у меньшинства из них. И пока не отменили требование вести вручную часть отчетов, это будет двойная работа для педагогов.

Нельзя возложить на работающих родителей еще и обязательство учить детей дома, помимо работы. По многим причинам.

Очень важен фактор общения. И это дети. Даже среди взрослых, сознательно выбравших интересный им курс, при онлайн-обучении примерно только 20% заканчивают его. Не хватает общения с преподавателем, возможности задать вопрос в своем темпе. А. теперь представьте детей на нудных для них онлайн-уроках.

Общение, контроль и мотивация, которой очень не хватает при дистанционном режиме.

Безусловно, стоит поэтапно начинать переходить и на электронное обучение, но начинать этот процесс следует с базовых готовностей, таких как:

обеспечение всех учителей достаточным доступом в интернет,

обучение цифровой грамотности на одинаковом и достаточном уровне всех учителей, которые должны пользоваться решениями,

создание одной среды электронного дневника и уроков по принципу Prozorro и eHealth – центральный компонент, где сохраняется информация и интерфейсы разных систем,

единые материалы обучения и среды поддержки друг друга для учителей,

пилотные регионы.

Это как минимум. И только потом можно начинать говорить о полном переходе учебного процесса в дистанционную форму.

Приведу пример самой "электронной" страны, Эстонии. Там уже более 10 лет во всех школах электронные дневники, всюду обеспечен доступ к интернету, есть компьютеры в школах. И все равно там не удался переход на полноценное э-обучение.

Что уж говорить об Украине с ее нынешними проблемами в сфере образования? При нынешнем отсутствии готовности полный переход на электронное обучение создал бы украинской школе этой осенью больше хаоса, чем принес пользы.

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Текст опубликован с согласия автора.