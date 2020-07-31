Есть ли выход из "красной зоны"? Почему Украина остается страной коронавирусных антирекордов

По соцсетям вижу, что накал дискуссии масочников и безмасочников в Украине не стихает. Наверное, стоит и мне подкинуть уголек в этот костер. Расскажу вам недавнюю историю, которая случилась с моими друзьями, прилетевшими по работе в Германию.

Едут из аэропорта с таксистом-хорватом и разговаривают. Тот снял маску, и они без масок.

На светофоре им громко сигналит соседняя машина, водитель которой активно жестикулирует — мол, наденьте немедленно маски.

Открыли окно.

— В чем дело?

— Я сейчас сфотографирую ваши номера и пожалуюсь в полицию. Вы и ваши пассажиры в нарушение закона едете без масок.

И что вы думаете? Водитель такси тут же начал извиняться, надел маску и попросил моих друзей сделать то же самое. До конца пути никто уже маску не снимал.

Вечером, по дороге в гостиницу, зашли в продуктовый магазин купить воду. Забыли про маски. На них сразу накинулись другие покупатели и буквально вытолкали из магазина. Друзья говорят, на них все так смотрели, будто они украли что-то.

Еще одна история случилась на следующее утро. Друзья приехали на встречу в большой офисный центр. Уже в масках — все, как положено.

По завершении встречи вышли из здания, сняли маски и решили перекурить.

Тут же выбежала охрана:

— Вы не можете снимать маску, находясь ближе чем 50 метров от здания. Наденьте немедленно.

Кто -то скажет — стукачество. Кто-то тупо пошлет, куда подальше.

Но после украинских реалий тотального несоблюдения карантина — мои друзья в шоке от увиденного в Германии.

Самосознание и ответственность немцев как всегда, находятся на запредельном уровне. Все четко, все соблюдают правила, люди реально ходят везде в масках.

Это не вопрос, помогают маски или не помогают. Люди соблюдают сами и требуют от окружающих соблюдать написанные и принятые правила.

Слышишь, главный санврач Ляшко —правила пишут, чтобы их соблюдать. Какой смысл в правилах, если никто не контролирует их выполнение?

Говорят, в Украине, опять рекорд выявлений заболевания коронавирусом.

Ну, а чего вы хотели? Это же мы решили, что этот вирус нас не касается.

Типа, это головная боль власти. Это они должны следить, а не мы.

Мы не делаем замечаний нарушителям. Мы не бойкотируем заведения работающие по беспределу. Мы уже и сами не сильно заморачиваемся с карантином.

Но зато, куда не придешь, везде стоны:

— Ой, блин. Опять антирекорд.

— Ой, блин. Мы в красной зоне.

— Ой, блин. Мы под запретом в Европе.

— Ой, блин. Когда же это закончится.

Думаю, нам всем, как обществу, стоит в зеркало поглядеть, чтобы понять — мы несём солидарную ответственность с властью за весь тот нарастающий ком абсурда, который длится вот уже который месяц.

И конца и края ему не видно.

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Публикуется с разрешения автора.