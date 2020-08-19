Аптека несчастья. Почему в Украине импортные витамины стоят дороже, чем на IHerb?

Меня часто спрашивают, почему в Украине витамины дороже, чем на IHerb? Я могу вам рассказать ПОЧЕМУ.

Вот, приехал к нам американский жир печени трески. Произведен в США. Прямая поставка оттуда же. На руках все документы и все необходимые американские сертификаты.

Но украинский ветеринарный контроль на таможне заворачивает груз.

— А докажите, что он хороший?

— Вы с ума сошли. Это произведенный в Америке витамин, со всеми американскими лабораторными анализами и сертификатами на руках.

Нет. Им не подходят американские сертификаты. Не верят украинские таможенные ветеринары американским сертификатам, и останавливают весь груз.

И тут вот еще какое совпадение — пятница. Дальше выходные. Простой. Выгрузка. Загрузка. И тд и тп.

Дальше — цирк. Отбор образцов для анализа: минимальный вес образцов, который им нужен - 1,5 кг. Вы себе вообще представляете витамины в баночках, которых должны безвозвратно и безвозмездно отобрать на 1,5 кг?

Ну хорошо, забрали 7 банок. Это ведь деньги.

Взяли деньги за отбор образцов. Взяли деньги за украинские анализы. Взяли деньги за хранение партии на время анализов. Взяли деньги за простой.

Для чего? — внимание! — чтобы через СУТКИ дать заключение о том, что все ок.

Что вы (так и просится неприличное слово!) там анализировали сутки в своей украинской ветеринарной лаборатории после американских лабораторий, американских подтвержденных стандартов и всех американских сертификатов?!

И так каждую поставку.

При том, что мы возим только произведенное в Германии и США.

Пробиотики мучают. Колострум мучают. Омега мучают. Нас мучают.

И вот этот весь бардак и беспредел ложится в итоге в стоимость каждой баночки витаминов, которые вы здесь покупаете.

Потому что в Украине все заточено под то, чтобы бизнесу выесть чайной ложечкой весь мозг и замучать до икоты абсурдными проверками.

И каждый раз тебе как бы намекают: ну вот нафига вы официально все делаете - вы бы уже как-то договорились, чтобы вас в следующий раз опять не останавливали.

А ты все веришь, Что в следующий раз будет по-другому. Что старых сменят новые, и уж они то точно положат конец этому абсурду. Но нет — в следующий раз все повторяется.

Ничего не меняется.

Любой. Повторяю, любой нормальный предприниматель уже давно послал бы эти проверки куда подальше и возил бы витамины в сумках, в авто из США, в частных посылках.

А ведь они именно этого и хотят. Чтобы и дальше зарабатывать с контрабанды, пропуская ее в обход налогов — на вес.

А мы возим официально, платим все налоги, чтобы терпеть эти тупые, заточенные под коррупцию проверки, а потом еще и краснеть перед покупателями, потому что в Украине одна и та же банка витаминов стоит дороже, чем на IHerb.

Теперь и вы знаете.

Вот почему.

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Публикуется с согласия автора.