"Карточная" система. Чем грозит украинцам введение обязательной ID-карты?

Хоть кабминовский законопроект под номером 3986 и называется "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", но речь в нем идет о том, как бы ловчее ту книжечку из оборота изъять.

Я этот документ уже изучил и сейчас коротко изложу для вас его суть. И сразу оговорюсь, что анализ законотворческой практики указывает на то, что законопроект, разработанный Кабмином, обычно имеет все шансы на превращение в полнокровный закон. А этот вовсе не такой безобидный, каким может показаться на первый взгляд.

Итак, на сегодняшний день, паспорт в форме книжечки действует бессрочно. В том случае, разумеется, если вы успели вклеить фото в 25 и 45 лет.

Суть же предлагаемого нововведения заключается в том, что обыкновенный паспорт-книжечка перестает действовать в момент исполнения гражданину 25 или 45 лет. Бессрочным таковой останется лишь для тех, кто уже вклеил фото себя сорокапятилетнего.

Утвердить порядок изъятия, возвращения государству, признания недействительным, обмена паспорта гражданина Украины в форме книжечки на паспорт гражданина Украины в форме карточки, а также уничтожения паспорта правительство должно будет успеть за месяц после принятия законопроекта в парламенте, после чего он вступит в силу.

А еще законопроект богат на причины, в виду которых привычный для всех нас паспорт нужно будет заменить на ID-карту. Это и смена имени\фамилии\отчества, и утрата\утеря документа, и его непригодность к использованию, и много чего еще.

При том, что в пояснительной записке к законопроекту правительство признает малопопулярность ID-карты: с момента начала ее введения в январе 2016 года, ее получили меньше трех миллионов украинцев. Да и считывающие устройства есть еще далеко не везде. И лишь в этом году стало не нужно предоставлять вместе с пластиковым паспортом еще и бумажную выписку о месте своей прописки. На практике паспорт в виде книжечки до сих пор остается гарантией того, что гражданина обслужат во всех госучреждениях.

Так в чем же подвох предлагаемых хаконодательных новаций? Во-первых, пострадают лица, которые не желают быть включенными в Единый государственный демографический реестр по своим религиозным убеждениям. До сих пор они добивались права на получение обыкновенного паспорта в судебном порядке. Таким образом удавалось избежать занесения информации в соответствующий реестр. Теперь уже, если правительственный проект примет парламент, такое не получится.

Во-вторых, туго придется людям, которые выступают против обработки их персональных данных. Притом, что государство нашу личную информацию ни хранить, ни защищать не умеет, таких граждан можно понять.

Загвоздка в том, что без согласия на обработку персональных данных гражданин лишается права на получение ID-карты. Притом, что обыкновенный "книжный" паспорт станет недействительным. Наблюдаем зауряднейшую обязаловку от государства. Либо соглашаешься, либо живешь без паспорта. А это, как вы понимаете, весьма и весьма проблематично.

Иными словами, речь идет о сужении прав. Хотелось бы напомнить и Кабмину, и народным депутатам, которые будут за это голосовать, что Конституция Украины считает подобные фортели недопустимыми.

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Публикуется с разрешения автора.