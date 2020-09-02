Бей геев, спасай Украину? Как праворадикалы в Одессе "традицию" возрождали и "порядок" наводили

Этот текст написан по следам недавнего резонансного нападения праворадикалов на представителей ЛГБТ-сообщества в Одессе. В результате 16 нападавших были задержаны полицией. По сообщениям СМИ организация "Традиция и порядок", члены которой напали на ЛГБТ-прайд, замешана в многочисленных эпизодах насилия на ксенофобской почве. Ее члены нападали на пресс-конференцию в "Укрінформе", недавно в Киеве вдесятером атаковали двух девушек, отклеивших их гомофобный плакат с забора. В своих телеграм-чатах участники группировки выкладывали личные данные ЛГБТ-активистов и обсуждали нападения на них.

На минувших выходных несколько десятков лгбтшников вышли постоять на карантинном расстоянии друг от друга на Приморском бульваре в Одессе. Уровень их агрессии - ноль, они не против вообще кого-либо.

К месту акции на автобусах с лозунгами "Традиции и Порядка" приехали молодые бычки-праворадикалы, жаждущие легкой победы. Ну, разогнали п**оров. С таким уровнем агрессии и полувоенной организацией это было не сложно, тем более, что полиция налажала.

Возродили ТРАДИЦИИ.

Какие? Погромные?

Чьи? В Украине живет куча национальностей. Куча религий.

Ты не имеешь сексуальных связей до брака, бычок? Ты не флиртуешь с чужими женами? Твоя жена или девчонка не должна иметь избирательного права? Не должна высказывать своего мнения, пока муж не спросил? Тебе можно иметь четыре жены?

Ты выбираешь не традицию, а миф, ты прикрываешься своими мифическими предками, о которых ты ничего не знаешь, чтобы оправдать свое желание победить слабого.

Или ты ездишь разгонять мирные акции за деньги, куда пошлют, работа такая?

Деньги ты однако копишь, чтобы съездить в тот же "растленный" Амстердам.

ПОРЯДОК. Его ты, конечно, навел. Но задумайся о том, что в иной ситуации противник будет сильнее, он тоже наймет титушек. И тогда война на улицах - это и будет твой порядок? Такое уже было в Украине.

Кому-то ведь и ты или твой босс покажется "врагом народа" или они там гранты свои не поделят - что, до смерти будете воевать, как в Сомали?

Может, лучше уважать закон? Если санкционированное мероприятие тебе не нравится - не ходи на него. Не будет ли тогда больше Порядка?

СЕМЬЯ. Какую угрозу твоей семье представляют ЛГБТ? Ну реально, какую?

Вот ты бил палками геев на Приморском бульваре. И что? Ты заразился?

Ты покажешь это видео своей девчонке. Она что, сразу захочет женщину? Или захочет бить тебя палками?

Покажешь своему пятилетнему ребенку. Тогда у него будет всего два пути, стать либо геем либо палачом?

Ты уверен, что все кроме тебя идиоты? Что все геи ходили в детстве каждый день на гей-парады? Ты не думал, что жизнь и человеческая психика устроены сложнее?

У всех геев и лесбиянок, которых я знаю - а я знаю многих - родители натуралы и чаще всего гомофобы, как и ты. И все дети геев и лесбиянок - я их тоже много знаю, плюс мои собственные - тоже натуралы, как и ты. Не все так просто, парень.

Угрозу семье представляешь именно ты. Как ни удивительно.

Потому что геи, верящие вам, и те, которые есть в ваших собственных рядах, они поверят в ваши бредни и женятся. И эти семьи никогда не будут счастливы, подумай об этом, чувак.

Потому что женщину свою надо любить, а не просто совокупляться с нею ради традиций и порядка. И сколько ни молись, гею все равно будут сниться парни, он продержится пару лет и появится на сайте гей-знакомств с чужим фото. "Привет, я не гей, нет, что ты, у меня жена и дети, я только сделаю тебе минет, и все".

Это ли не счастье? Это ли не порядок?

Традицию сам придумай, их у нас с горкой.

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