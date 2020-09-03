Закройте окна Овертона. Почему люди умирают от коронавируса, принимая его за грипп

Этот текст несколько отдает философией... но он таки-да, назрел – уже давно назрел, как набухший серо-багрово-фиолетовый карбункул, ожидающий скальпеля хирурга. И при вскрытии этого гнойника будет очень много гноя, вони и грязи.

Сколько раз приходилось слышать, как люди говорят, что теряются в море противоречивой информации о коронавирусной пандемии, профилактике и лечении COVID-19.

Начну с небольшой истории. Работал я одно время с очень умным человеком – ученым, который реально посвятил свою жизнь науке. Но у него был один огромный недостаток – он свято верил в любую статью по любой научной теме, которую он прочитал первой. Все остальные статьи, которые он читал позже, ученый отвергал категорически, со словами “Это бред!” И в 99 случаев из 100 он впоследствии попадал впросак... просто потому, что критические статьи, которые он никак не мог принять после своего опыта первого прочтения, оказывались правдой.

Этот человек словно был рожден на подоконнике окна Овертона. Ему не нужно было проходить все стадии открытия этого окна – достаточно было просто прочитать первую статью.

Но если бы он первой прочитал статью, прямо противоположную по смыслу, то он с таким же фанатическим упорством следовал бы иному коду.

Девиз “Это бред!” не принес этому ученому успеха – он просто выпал из окна Овертона насмерть – не физически, конечно, а как человек науки.

Давайте рассмотрим ситуацию сегодняшней пандемии с этой, "оконной" точки зрения. Половина населения планеты, нахлебавшись тухлого воздуха через открытое окно Овертона (сайты, видео, газеты, соцсети и телевидение), вообще в коронавирус не верит. Почему?

А потому что в первый раз они попали в информационное пространство, которое вещало исключительно о теориях заговора. И это им понравилось.

Все, дорогие, после этого ваше милое личико уже торчит в окне Овертона... Теперь зона возбуждения памяти вашего головного мозга будет реагировать на любую информацию о коронавирусе только, и исключительно только, в плане отрицания очевидных фактов. Ваше сознание будет защищать ваше Эго через отрицание и отторжение правдивой информации. Она вам не нужна – у вас уже установлен код конспирологии.

Вы полагаете, я шучу? Отнюдь. Я видел пациентов с COVID-19, которые умирали в святой уверенности, что у них – просто грипп.

А в это время многочисленные фармкомпании вбивают вам в голову новый код – вот этот препарат вреден, этот – вызывает смертельные осложнения, этот – бесполезен – фуфломицин, а вот этот – наш – просто панацея! И опять люди бегут к окну Овертона, распахивают его настеж и с наслаждением вдыхают то, что им преподносят в качестве воздуха.

Лично мне на все потуги загнать меня в многоэтажный дом, где каждое окно – это окно Овертона, ... с высокой колокольни. В этом хаосе возникающих и исчезающих окон я ориентируюсь только на результаты клинических испытаний (при этом, я и их делю на 50) и свой собственный опыт.

Друзья, закройте окна Овертона и включите наконец свой разум!

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Публикуется с согласия автора.