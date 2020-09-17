Коронавирус и грипп. Что будет, когда они встретятся?

Наступающий сезон гриппа, который наслаивается на коронавирусную пандемию, вызывает тревогу у экспертов всех стран мира. Среди множества вопросов, стоящих перед экспертами в области общественного здравоохранения, есть один, который может определить следующий виток пандемии коронавируса: что произойдет, если COVID-19 встретится с гриппом?

Коронавирус уже убил более 170 тысяч американцев за последние шесть месяцев. Сезон гриппа, который обычно длится с октября по апрель, приводит к десяткам тысяч смертей. Если оба вируса начнут вызывать заболевание у американцев одновременно, то это может привести к тому, что директор CDC ( американский Департамент здоровья – Авт) доктор Роберт Редфилд недавно назвал "Худшим провалом с точки зрения общественного здравоохранения, который когда-либо был у нас", пишет издание Los Angeles Times.

Но, по правде говоря, никто не знает, что произойдет с приближением осени. Вполне вероятно, что сезон гриппа станет еще одной частью жизни, на которую пандемия повлияет странным и неожиданным образом.

Эксперты говорят, что вполне возможно, что меры по социальному дистанцированию и повсеместное закрытие предприятий из-за COVID-19 уменьшат распространение гриппа, так что он станет еще менее распространенным, чем в обычное время года, как это, по-видимому, произошло в других странах. Но они обеспокоены тем, что, если ограничения ослабнут, эта подстеленная соломка может и не смягчить падение.

"Если дела пойдут в хорошо, то мы могли бы возобновить работу предприятий, но это может фактически совпасть с серединой сезона гриппа – и тогда мы реально увеличим заболеваемость гриппом", - сказал доктор Джеффри Люнг, директор амбулаторной медицинской помощи Университетской больничной системы в Риверсайде. "Нам надлежит сделать как можно больше для предотвращения любых случаев гриппа с помощью традиционных средств, которые мы сегодня можем использовать", – добавляет он.

В частности, открытие школ может быть рискованным. Хотя восприимчивость детей к серьезным заболеваниям COVID-19 казалась относительно низкой, дети особенно уязвимы к гриппу. Вирус гриппа начнет распространятся в школах, а затем дети принесут его домой, в свои семьи.

Люнг и другие американские эксперты рекомендуют сделать прививку от гриппа, чтобы снизить шансы заболевания и уменьшить тяжесть течения гриппа у зараженных. Они также советуют людям носить маски и придерживаться мер социального дистанцирования, предусмотренных для борьбы с COVID-19, потому что это поможет сдержать распространение гриппа.

" Что меня больше всего пугает, так это то, что мы не знаем, как будет протекать болезнь у человека, зараженного одновременно гриппом и COVID-19", – считает доктор Александр Ли, заместитель главного врача LA Care Health Plan, крупнейшего в США предприятия общественного здравоохранения. "Совместное заражение COVID-18 и гриппом, скорее всего, принесет нам плохие новости", – уверен он.

Несколько исследований в Китае и США показали неоднозначные результаты течения болезни у пациентов с гриппом и COVID-19. В одних было установлено, что болезнь у таких пациентов протекает тяжелее, чем у больных с COVID без гриппа; другие же исследования не нашли никакой разницы.

Но если пациент поступает в больницу с обеими инфекциями, врачи не могут быстро диагностировать оба заболевания, поскольку у них практически идентичные симптомы.

Если заболевание, вызванное двумя вирусами, все же обнаружено, то мало что известно о том, как лечить таких пациентов. Есть лекарства, которые уменьшают тяжесть гриппозной инфекции, и есть препараты, которые эффективны при COVID-19, но эти лекарства разные и могут оказаться плохо совместимыми.

Когда в начале этого года в Соединенных Штатах началась пандемия коронавируса, сезон гриппа пошел на убыль. Пик гриппа в США обычно приходится на декабрь и январь. Но сезон гриппа начинается зимой в Южном полушарии, что соответствует лету в Северном полушарии.

Опыт Южного полушария обычно дает представление о том, какой сезон гриппа может начаться на севере осенью. Однако в 2020 году в таких странах, как Австралия и Бразилия, практически не было случаев заболевания гриппом. Эксперты считают, что ограничение воздушных перевозок и меры социального дистанцирования, вероятно, уменьшили завоз болезни в эти страны, а также ее распространение внутри них.

Есть также мнение, что коронавирус сам по себе мог помешать распространению гриппа, основанное на гипотезе о том, что одновременно может доминировать только один респираторный вирус.

Эксперты говорят, что теоретически это явление может работать в обоих направлениях, но они не рекомендуют на это особо рассчитывать. "Обычно, когда один вирус присутствует, другого в организме человека нет – по крайней мере, это своего рода догма", - считает доктор Джеймс Черри, специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

"Возможно, грипп каким-то образом может ослабить коронавирус, но я думаю, что до сезона гриппа еще несколько месяцев, так что все, что касается этого, сейчас будет просто теоретическим умозаключением", – предполагает он.

Эксперты опровергают предположение о том, что в США будет наблюдаться очень мало случаев гриппа, предположение – основанное лишь на опыте Австралии. Они отмечают, что Австралии удалось сохранить очень низкий уровень смертности от коронавируса, в то время как США – нет.

Некоторые штаммы гриппа могут быть опаснее других. Исследователи недавно сообщили о штамме гриппа, циркулирующем среди свиней, который может заразить людей и вызвать новую пандемию. Это сделало бы ситуацию намного более сложной и смертельно опасной.

Даже в обычный сезон гриппа многие люди умирают от него. По данным американского CDC, в сезоне 2018-19 годов в США от гриппа умерло около 34200 человек, три четверти из которых были старше 65 лет – возрастная группа, также особенно уязвимая для COVID-19.

Чтобы предотвратить эти смерти, эксперты широко рекомендовали прививку от гриппа, при этом лучше всего делать ее в сентябре и октябре. Хотя грипп наиболее опасен для детей, беременных женщин и пожилых людей, сегодня вакцина от гриппа рекомендуется всем старше 6 месяцев.

Как и в случае с COVID-19, предотвращение заболеваний молодых людей защищает других, более старших людей из групп риска. Молодой здоровый человек, получивший прививку от гриппа, снижает как собственные шансы заразиться, так и вероятность передачи вируса тому, кто может от гриппа погибнуть.

"Все ждут вакцины от COVID, но проблема гриппа решаема, так как вакцина у нас есть. У нас есть надежная и эффективная вакцина", – уверяет доктор Давид Бронштейн, специалист по детским инфекционным болезням из Kaiser Permanente.

По данным CDC, в сезон гриппа 2018-19 годов эффективность вакцины составила 29%, но ее получила чуть менее половины населения США. Эти цифры могут показаться низкими, но они не опровергают истинную ценность иммунизации. Вакцинация не только уменьшает шансы людей вообще заболеть, но и снижает тяжесть заболевания, поэтому вероятность того, что они попадут в больницу, становится меньше.

По оценкам американских специалистов, в сезоне 2018 года вакцина против гриппа предотвратила не только 3500 смертей, но и защитила 58000 человек от госпитализации. По мнению экспертов, если этой зимой заболеваемость от коронавируса возрастет, то выписка пациентов из больниц опять может стать решающим фактором в выборе между жизнью и смертью.

Прививка от гриппа может рассматриваться как инструмент для сохранения ресурсов здравоохранения для COVID-19, которая дает более высокий уровень смертности и для лечения которой мы имеем ограниченный список лечебных средств.

Многие врачи сообщают, что они обеспокоены тем, что люди могут не получить прививку от гриппа, потому что они бояться заражения COVID-19 при посещении клиник или аптек.

Пандемия COVID-19 привела к сокращению числа людей, обращающихся за плановой медицинской помощью, в том числе к сокращению запланированных детских прививок, поскольку родители избегают посещения врача.

В конечном итоге, сезон гриппа может протекать так же, как и сама пандемия, – неравномерно. По словам эпидемиолога Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндона Брауна, смертельные случаи наблюдаются в основном среди цветных людей, а также среди лиц с низким уровнем дохода, отчасти потому, что их работа, как правило, делает их более уязвимыми для вируса.

Когда начнется сезон гриппа, большинство рабочих, уже подвергшиеся воздействию коронавируса на своем рабочем месте, будут подвержены риску заражения двумя вирусами. А люди, которые могут позволить себе оставаться дома, и которые в противном случае могли бы заразиться гриппом, будут менее подвержены одновременному заражению гриппом и COVID-19. Это существенно сглаживает существующие здесь диспропорции", в один голос говорят врачи.

Как видите, друзья, единого мнения среди американских экспертов нет. Более того, никто из них не берется прогнозировать, как будет протекать болезнь, вызванная одновременно коронавирусной и гриппозной инфекцией. Кто-то рекомендует прививки от гриппа, кто-то – маски и социальную дистанцию.

В данном случае выбор за вами, поскольку мы действительно не знаем не только о том, как будет протекать “двойная” инфекция, но и том, как будет реагировать на коронавирус иммунная система привитого от гриппа человека.

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Публикуется с согласия автора.