Чума эпохи гаджетов. Что общего между современными коронаскептиками и людьми средневековья

Вы никогда не задумывались, чем средний современный человек отличается от усредненного средневекового европейского жителя? А если я скажу, что ничем, то вы обидитесь? "А как же Интернет, самолеты, космос, генная инженерия, операции на сердце, пересадки органов и робот "Да Винчи"?" – спросите вы меня (это в лучшем случае, в худшем меня обзовут агентом межгалактической разведки звероящеров)...

Отвечу, что далеко не все понимают, как работает Интернет, почему летает самолет, на кой нам вообще нужен этот космос, не все ковыряются в геноме, делают операции на сердце и пересадки органов, а многие вообще никогда и не слышали про этого робота с именем из эпохи ренессанса... Да и про сам ренессанс – тоже.

Не верите? Давайте посмотрим вместе. На примере двух пандемий – средневековой и нашей, нынешней.

Начнем со второй пандемии чумы – с истории хозяина судна по фамилии Шато. На его корабле в 1348 году на обратном пути из Сирии в родной Марсель умерли несколько человек. Судно дезинфицировали, как могли, и матросы вышли на берег, где очень скоро все и умерли. Мудрые доктора того времени решили, что они умерли не от чумы – симптомы, мол, не те, на чуму не похожие (что у чумы две формы – легочная и бубонная, тогда еще не знали).

Но когда стали умирать работники порта, контактировавшие с матросами, болезнь чумой таки признали и засадили в тюрягу главного виновника... господина Шато, где он от чумы и помер.

Напомнить, что стало с китайским доктором Ли Вэньляном, который первым сообщил о новой коронавирусной болезни в 2019 году?

Идем дальше, возвращаясь в 1348 год. Вся Италия охвачена эпидемией чумы. Разлагающиеся трупы источают смрад, вонючим воздухом невозможно дышать... Прекрасную Флоренцию поглощает смертоносная эпидемия, которая, двигаясь с востока на запад, опустошает города и пригороды, замки и деревни, выкашивает под корень целые семьи и не щадит ни женщин, ни мужчин, ни детей. За полгода вымирает почти половина жителей северной Италии.

Что же тогда происходило в том, средневековом социуме? Обратимся к первоисточникам. Флорентийский купец Маттео Виллани писал: "...мы слышали о том, что произошло в ... верхней Азии, незадолго до начала эпидемии. Там, то ли из земли, то ли с неба появился огненный смерч и, распространяясь на запад, беспрепятственно истребил значительную часть этого края. ...из зловоний издаваемого пламенем, родилось гнилостное вещество вселенской заразы...".

В Европе люди передавали из уст в уста страшные подробности о том, что "В Великой Индии… в первый день прошел ливень из лягушек, змей, ящериц, скорпионов и подобных им ядовитых гадов, на второй с неба разили молнии и сполохи огня, вперемежку с градом невиданной доселе величины, и, наконец, на третий день с неба сошел огонь и смрадный дым... Затем последовал великий мор…, поразивший и все страны вокруг посредством смрадного ветра".

Ну, дорогие друзья, и чем это отличается от "вертолетов, которые распыляют с неба белый порошок, после чего люди массово мрут от коронавирусных пневмоний"? Да только тем, что в средние века не было вертолетов.

Средневековый научный мир раскололся на два лагеря. Сторонники учения о контагии причиной болезни считали невидимые глазу "семена болезни", проникавшие в организм здорового человека при контакте с заболевшим. И в качестве мер борьбы с чумой предлагали... изоляцию больных, самоизоляцию и карантин:

"Следует, насколько это возможно, старательно избегать публичных споров, дабы люди не дышали друг на друга и один человек не мог заразить нескольких. Итак, следует оставаться в одиночестве и не встречаться с людьми, прибывшими из тех мест, где воздух отравлен".

Апологеты теории миазмов считали, что чума – это отравление организма неким ядовитым веществом ("пневмой"), выделяющимся из земных недр.

Несмотря на то, что мнения академиков того времени разошлись, средства для борьбы с эпидемией они предлагали практически одинаковые. "Миазматики" тоже продвигали самоизоляцию: надо было переехать в "домик, не подверженный сырости, вдали от кладбищ, скотомогильников и грязной воды…".

В этом домике нужно было очищать воздух, на улицах жечь костры, а самого себя окуривать дымом лекарственных трав и специй. Элементы индивидуальной защиты состояли в уничтожении чумного запаха с помощью цветочных букетов, духов, пахучих трав и ладана.

Кроме того, средневековые доктора не забывали и о психике – они предписывали воздерживаться от мыслей о смерти и страха перед эпидемией, во что бы то ни стало сохраняя бодрое настроение духа. Так что соображалка у научного люда того времени вполне себе работала. А что делал люд не научный?

Вот тут-то и появляется "Декамерон"... (Джованни Боккаччо. Декамерон. Предисловие к книге I):

"Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее…".

"Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается – вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры...".

Еще одна цитата:

"Многие иные держались среднего пути между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, – ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств".

Ну, и чем же сегодняшний средний европеец отличается от средневекового?

А как вели себя врачи того, средневекового времени? Один из них, Раймонд Шален ди Винарио писал, что "не может осуждать врачей, отказывающих в помощи зачумленным, ибо никто не желает последовать за своим пациентом".

С усилением эпидемии и ростом числа смертей, все больше медиков искали свое спасение в бегстве... Однако немало врачей оставались преданными своему делу до конца, и умирали рядом со своими пациентами... среди них был и доктор ди Винарио.

Что происходит сейчас? Ничего не напоминает?

Со временем, чтобы обезопасить себя от заражения, врачи стали надевать специально сшитые длинные кожаные халаты, на руки натягивали перчатки, на лицо – специальные маски с длинным клювом, в котором находились благовонные растения и корешки. К рукам доктора привязывали на шнурках тарелки с дымившимися благовониями. В какой-то степени это помогало... соблюдать социальную дистанцию – при виде такого доктора люди в страхе со всех ног разбегались в разные стороны.

Многочисленными стали случаи шарлатанства с использованием самых причудливых "лечебных процедур". В частности, болезнь из тела пациента “вытягивали” мощными магнитами... Люди верили. А сейчас, что, не верят?

В то время дома для дезинфекции окуривали серным дымом. И что вы думаете? Продвинутые на то время флорентийцы устроили бунт.

Возникло целое движение сопротивления этим процедурам, участники которого утверждали, что серный дым мешает им спокойно жить. А ведь это была чума. Посмотрите на сегодняшнюю Францию и Германию, на недавние митинги в Лондоне и Берлине – как яростно отстаивают потомки средневековых серных бунтарей свое право ходить без масок.

Однако, надо бы вспомнить и позитивные исторические примеры.

Венеция первой смогла мобилизовать своих граждан на борьбу с эпидемией чумы. Правда, по-своему, по-средневековски. Приказом венецианского совета в городе была организована специальная санитарная комиссия.

Все входящие в порт корабли подвергались досмотру. Если на них находили больных чумой или мертвецов, то корабль немедленно сжигали. Для захоронения умерших выделили специальный остров, который назвали Лазаретто. Трупы зарывали на глубину не менее полутора метров.

По венецианским каналам каждый день плавали на лодках специальные похоронные команды, собирая мертвых для захоронения. Все корабли, зашедшие в гавань, все привезенные товары изолировалась на 40 дней – карантин. И срок был выбран не случайно и не научно, а в память о сорокадневном пребывании Христа в пустыне.

В самом городе была запрещена торговля вином, закрыты все трактиры и таверны. Запрещались азартные игры, закрывались публичные дома, своих любовниц мужчинам предписывалось либо немедленно гнать в шею, либо самым срочным образом брать в жены (ужас-то какой!).

Во избежание паники, запрещалось носить траурные одежды и был временно отменен обычай выставлять гроб с умершим у порога дома, оплакивая его всей семьей на глазах у прохожих. В дальнейшем, опыт Венеции переняли все европейские государства.

Высокая смертность и размах эпидемии чумы, охватившей множество стран, привели к тому, что люди не могли поверить, что подобная катастрофа может иметь естественное происхождение. Чумной яд, в форме либо порошка, либо мази, должен был обязательно существовать и распространяться отравителями!!!

Так что там насчет теории искусственного создания коронавируса в китайской лаборатории?

А потом появились и отрицатели, "чумодиссиденты" тех времен, которые пребывали в полной единодушной уверенности, что Черная смерть вовсе и не чума, а совсем другое, хорошо всем известное заболевание. Например, язва или лихорадка. Отрицатели насчет болячки расходились во мнениях, но твердо были уверены, что это – не чума!

Ну да, и у нас ведь COVID-19 – это обычное ОРВИ...

Что ж, дорогие друзья, недалеко мы все-таки от средневековья уехали. Вы скажете – тоже сравнил – где коронавирус, а где чума?!!! А я вам отвечу. В средние века чума продвигалась из города в город со скоростью 2.5 мили в сутки (это – самая большая на то время скорость распространения Черной смерти).

Если бы человечество в нашем, 21-м веке подхватило не SARS-CoV-2, a Yersinia pestis, то при сегодняшней скорости передвижения населения и средневековом отношении к пандемии среднестатистического гомо сапиенс, был бы почти всем нам полный гаплык.