Слабоумие и отвага. Почему антимасочники не боятся стать следующими жертвами пандемии
200 000 заражений. 4000 смертей. 4000 выявлений в сутки. 2% летальность. Это значит, что из 4000 тех, кто вчера заразился, 80 могут умереть.
Период господства заявлений типа:
— Это "развод".
— За@али своими масками.
— Идите на@й с вашим коронавирусом.
— Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.
Сменился периодом охов и ахов на тему:
— Ой, блин.
— Не Дай Бог!
— У меня вокруг уже куча людей заболели.
— Только бы в легкой форме — чтобы не госпитализация.
— А если вдруг я — койки в больницах хоть есть?!
В связи с этим, снова обращаюсь к неумным людям, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге, было 300 случаев в сутки — сегодня уже более 4000.
Так вышло, что мы с вами — кретинами — сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.
Доказанный факт: коронавирус передается воздушно-капельным путем и у разных людей протекает по разному.
Кто-то не замечает. Кто-то умирает.
Умирать не хочется. И на ИВЛ тоже не хочется.
В связи с этим, нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.
Да, маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда — не ясно, кто именно больной.
Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
А за вами, дураками, ходим мы.
Поэтому во всем цивилизованном мире просят о простых вещах —ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.
Не хотите, чтобы у нас наступил пи@ец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин — наденьте маску.
Надеюсь, я смог спокойно донести свою профессиональную и гражданскую позицию.
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Публикуется с согласия автора.