Слабоумие и отвага. Почему антимасочники не боятся стать следующими жертвами пандемии

200 000 заражений. 4000 смертей. 4000 выявлений в сутки. 2% летальность. Это значит, что из 4000 тех, кто вчера заразился, 80 могут умереть.

Период господства заявлений типа:

— Это "развод".

— За@али своими масками.

— Идите на@й с вашим коронавирусом.

— Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.

Сменился периодом охов и ахов на тему:

— Ой, блин.

— Не Дай Бог!

— У меня вокруг уже куча людей заболели.

— Только бы в легкой форме — чтобы не госпитализация.

— А если вдруг я — койки в больницах хоть есть?!

В связи с этим, снова обращаюсь к неумным людям, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.

Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге, было 300 случаев в сутки — сегодня уже более 4000.

Так вышло, что мы с вами — кретинами — сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Доказанный факт: коронавирус передается воздушно-капельным путем и у разных людей протекает по разному.

Кто-то не замечает. Кто-то умирает.

Умирать не хочется. И на ИВЛ тоже не хочется.

В связи с этим, нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.

Да, маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда — не ясно, кто именно больной.

Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.

А за вами, дураками, ходим мы.

Поэтому во всем цивилизованном мире просят о простых вещах —ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.

Не хотите, чтобы у нас наступил пи@ец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин — наденьте маску.

Надеюсь, я смог спокойно донести свою профессиональную и гражданскую позицию.

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Публикуется с согласия автора.