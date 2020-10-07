Живучий миф. Почему дезинфекция, антисептики и перчатки не помогают от коронавируса

С самого начала эпидемии коронавируса я чувствую себя белой вороной. Практически никто в Украине не выступает системно против дурацкого карго-культа свидетелей антисептиков.

Требование дезинфекции всего и вся, как появилось еще в марте, так до сих пор и властвует над массами, хотя ни малейшего практичнского смысла для предотвращения распространения вируса оно не имело и не имеет.

Недавно вышла большая статья, в которой детально исследовали возможности передачи вируса капельным путем при непосредственном контакте, аэрозольным путем без прямого контакта и путем передачи через поверхности. В работе использовались реальные "боевые условия" — предметы, которые окружали реальных больных в реальных ковидных отделениях.

Выводы сделаны следующие:

"Таким образом, несмотря на длительную жизнеспособность SARS-CoV-2(возбудителя коронавирусной инфекции — Ред) в контролируемых условиях, аэрозольная или косвенная передача через поверхности от госпитализированных или помещенных в карантин пациентов с COVID-19 не подтверждается данными, представленными в этом исследовании.

В медицинских учреждениях контроль и профилактика инфекций должны быть сосредоточены в основном на предотвращении прямой передачи вируса и защите от капель. Косвенная передача не исключена при наличии сильно загрязненных поверхностей вокруг пациентов во время наиболее заразных стадий заболевания, а также в закрытых и людных местах".

Переводя на совсем понятный язык: заражение через поверхности является ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКИМ! Никто и никогда не показал, что оно встречается в реальной жизни. В то же время, капельный путь заражения доказан с железобетонной точностью.

Защищаться надо от четко установленного и научно подтвержденного пути заражения, а не от гипотетической возможности, которой за 7 месяцев никто никогда в реале не видел.

Это означает три практические вещи:

1) Антисептики и перчатки для защиты от ковида НЕ НУЖНЫ. Если вы ими пользуетесь, то можете смело прекращать. Конкретно от ковида это неэффективно и помогает примерно, как молитва — эффект чисто психологический.

Мытье рук и гигиена, безусловно, необходимы. Этому учат в детском саду, и если кто-то этого не понимает, то он просто идиот. Но от ковида частое мытье рук и обработка рук и поверхностей антисептиками не помогают.

2) НОСИТЕ РЕСПИРАТОРЫ ИЛИ МАСКИ. Они защищают от капельного пути передачи и сильно уменьшают вирусную нагрузку, если на вас таки накашляли.

3) Централизованные меры по закупке антисептиков — это деньги, слитые в прямом смысле, в канализацию.

Все эти миллионы, выделенные на установку пшикалок с антисептиками в магазинах и школах, просто выкинуты на ветер. Их эффект — нулевой, а сами эти антисептики, как говорят в народе, — до ср@ки карі очі.

Я об этом писал и говорил еще с апреля, пожалуй, больше всех, но толку - ноль.

Во всех внятных рекомендациях мытье рук и антисептики стоят всегда на первом месте, а уже за ним - маски и респираторы.

Просто вдумайтесь: метод, который предотвращает не главный и, возможно, вовсе несуществующий путь передачи, указан первым, а защита от главенствующего и наиболее опасного пути передачи задвинута на хрен пойми какой план.

И это не только в Украине, это массовое помешательство по всему миру. А потом удивляются, что контролировать эпидемию не получается. Ясен пень, не получется, если вы в планетарном масштабе совсем не с тем боретесь.

Так и живем...

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Публикуется с согласия автора.