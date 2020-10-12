Легкие деньги. Как попасть за решетку, заработав на выборах, и что делать, чтобы этого не случилось

Четвертая часть населения Украины, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, живет за чертой бедности. Неудивительно, что подкуп избирателя в нашей стране является одним из самых популярных методов предвыборной агитации.

В народе бытует мнение, что избиратель может спокойно взять деньги, проголосовать так, как велит ему совесть и не опасаться последствий. Порой кандидаты и публичные деятели не стесняются подталкивать граждан к этому. Берите, мол, денежку у моего нехорошего конкурента, дорогие пенсионеры, а потом голосуйте за меня.

О том, что Уголовный кодекс Украины предусматривает за это ответственность, избирателю, как правило, рассказать "забывают".

Напомню, что с 2014-го года преступлением считается принятие предложения или обещания неправомерной выгоды, а также получение таковой избирателем за:

отказ от участия в голосовании;

голосование за определенного кандидата или отказ от такого голосования;

передачу избирательного бюллетеня другому лицу;

голосование более одного раза.

Обращаю ваше внимание на то, что для ответственности достаточно одной лишь договоренности. А преступлением это считается, если предложенная сумма или стоимость условной "гречки" переваливает за 65 гривен 91 копейку.

Согласились на сто гривен, а проголосовали по-своему? Поздравляю! Вы нарушили закон! Ибо то, как вы проголосовали, значения не имеет.

И тут скептики заметят, что все это работает лишь на бумаге. В реальности же доказать подобное весьма непросто, а преступление мелкое и полицейским элементарно лень с ним возиться. Да и масштаб такой, что личного состава на всех не хватит.

Замечание справедливое, но есть нюансы. Полиция будет лениться до тех пор, пока какой-нибудь кандидат не решит хорошенько врезать по репутации оппонента. Купленному избирателю, в данном случае, отводится роль тарана.

Оправдательный приговор? Очень может быть!

Но готовы ли вы рисковать хоть чем-нибудь ради сотни гривен или двух пакетов дешевых макаронных изделий? Кроме того, придется пройти все стадии расследования и судебного рассмотрения. А это время, нервы и деньги. Значительно больше ста гривен.

В реестре судебных решений обнаружил несколько приговоров в отношении избирателей, якобы получивших по 250 гривен в обмен на голосование за определенного кандидата.

Приговор там оправдательный. Виной всему отсутствие доказательств. Следователи провели целый комплекс процессуальных действий, но доказательства фиксировали неправильно. Все их ошибки суд изложил в приговоре. Подозреваю, что полицейские его внимательно читали и даже конспектировали.

Выбор за вами, дорогие друзья. Мое дело – предупредить о том, что в нагрузку к денежке можно получить пару лет скитаний по судебным инстанциям. А итог мытарств будет зависеть от профессионализма следователей и полицейских.

По-моему овчинка просто не стоит выделки.

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Публикуется с согласия автора.