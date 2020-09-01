Обед на улице и брендовая маска. Как проходят занятия в британских школах во время пандемии

Шотландские дети уже две недели ходят в школу – они, как обычно в этих краях, начали учиться в середине августа. Они, в целом, приняли ковидные правила игры как данность, а вот кому сейчас не позавидуешь – это их учителям, а особенно – директорам. Потому что ковидные директивы чиновников иногда приобретают трагикомический характер.

На старте было предложено: отгороженная зона для учителей в радиусе 2 метра, отмена домашней работы, требующей передачи учителю, отмена уроков, требующих работы с оборудованием (лаборатории, кухня, спортивные снаряды и т.д.), отмена горячей еды, отсутствие раздевалок, выделение на перерывах зон для разных классов на улице. Распределение детей по классу с максимальным расстоянием. Невозможность учителю подойти к сидящему ребенку. Обязательная дезинфекция рук на каждом перерыве. В начальных школах нельзя пользоваться детскими площдками на территории в перерывах.

А также односторонняя система движения — чтобы перейти в соседний кабинет, нужно выйти на улицу, обойти здание и зайти с другой стороны.

Вообще любой перерыв, в том числе на обед (бутерброды с собой), дети должны проводить на улице.

Родители были так рады, что детей вообще выпустили (это был результат серьезного родительского давления на правительство), что все эти ограничения показались мелочью, тем более что учителя стараются изо всех сил относиться к ситуации с юмором и поддерживают это же отношение у детей. Они просто молодцы, просто до медали "За отвагу", особенно те, кто принял самых маленьких пятилеток: попробуйте-ка поработать с малышами, если вы не можете посадить их в кружок, устроить игру и просто подойти к ним на вытянутую руку!

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги: в конце августа на Шотландию обрушился ураган Франсис. Несколько дней страну разрывал ветер, дождь шел горизонтальный, а температура на улице колебалась в районе 11-13 градусов.

В школах нет раздевалок, поэтому куртки дети в школы не носят: их просто некуда деть и негде высушить. В перерыве между уроками по инструкции надо проветрить класс, и детей продолжали отправлять на улицу, под горизонтальный дождь. Кому повезло – разрешали есть ланч под навесом, но навесов на всю школу не хватит, поэтому туда обычно отправляли малышей.

Но больше того: во многих школах детей продолжали выводить на улицу на физкультуру! Но поскольку раздевалками пользоваться нельзя, дети потом продолжали занятия в насквозь сырой одежде.

В прибрежном городке Стоунхэвен детей начальной школы в шторм сначала вывели на спортивные занятия, потом – на ланч, а потом, еще после пары уроков, отправили домой – с водой, хлюпающей в ботинках. В школе в Эйршире после спорта на улице детям разрешили съесть ланч в зале, но, по инструкции, открыли все двери и окна.

Аналогичных случаев было столько, что родительское сообщество стало штурмовать газеты и высокие кабинеты, — получая в ответ фразы, которые на русский можно было бы перевести как "Эксперимент есть Эксперимент".

Нашей школе, похоже, повезло со здравым смыслом. В особенно дождливый день учительница физкультуры сказала: дети, будем учиться медитации. Разложила всех на полу на социальной дистанции и целый урок что-то им рассказывала, главное условие было – не вставать и не засмеяться. А что ей было еще делать?

Что дальше? Ну массовые сопли, разумеется. Но теперь сопли уже не сопли, а признак пандемического вируса. Поэтому детям с соплями запрещено приходить в школу. В течение первых двух недель каждый 30-й ребенок вылетел из учебного процесса, пишет газета Гардиан. Scottish Sun утверждает, что в стране в один день домой отправили 20 000 детей.

Заболевшего больше нельзя просто пару дней подержать дома: надо сдать тест на ковид.

Но вот незадача: в центральных городах тест-центры перегружены! Родителям из Глазго предлагается сгонять в Абердин или вообще в Англию, в Пенрис (3 и 2 часа на машине в один конец). Эдинбуржцам предлагается съездить в Ньюкасл (2 часа на машине). Либо получить тест по почте, помазать себе в носу, отослать тест по почте и дождаться ответа по почте же. Вот наши знакомые уже вторую неделю с этим бьются.

Альтернатива – 14-дневный карантин. То есть если у вас трое детей, на работу в этом году вы не выйдете вообще.

Журналисты посчитали, что для определения одного заболевшего ребенка государство проводит 367 тестов. Лимит тестов, определенный государством, уже исчерпался, и министр образования требует от правительства экспресс-тестов для школ.

На прошлой неделе было проведено 17 500 тестов для детей, выявлено 49 носителей (т е НЕ случаев госпитализации или тяжелого течения, а именно носителей).

Заболевшие детки, по признанию шотландских врачей, в госпитали не попадают и болеют в целом легко. Наконец, после стольких месяцев молчания, описали и 6 детских ковид-смертей в стране. Три – неонатальные (глубокая недоношенность, одна – в родах, одна – почти сразу после родов из-за особенностей, несовместимых с жизнью), 3 – у детей с 15 до 18 лет (две тяжелых неврологических инвалидности и одно осложнение после химиотерапии). Но поскольку у детей был положительный ковид, они попали в определенную статистику.

Всего этого между тем хватило, чтобы принять решение: с этого понедельника дети должны будут носить маски в школьных коридорах и автобусах. В классах пока не надо. Снял-одел, снял-одел. 5 перерывов, ланч-брейк (маску можно снять, пока ешь). В общем, раз 20 туда-сюда. Между этими действиями, понятно, маска будет засунута сами знаете куда.

Меж тем, Дженни Харрис, медицинский консультант Бориса Джонсона смущает народ заявлениями, что убедительных доказательств эффективности масок нет – как нет и обратных доказательств — их неэффективности. В газетах и в интернете каждый день публикуются взаимоисключающие результаты исследований, подписанные такими уважаемыми людьми, что простой человек уже просто машет на них рукой: чума на оба ваши дома.

Но отрицательный социо-психологический эффект налицо. Некоторые дети уже стали носить маски там, где их и не просят — в классах и на улице, — и вообще перестали подходить к ровесникам. Сами знаете, какие причудливые формы принимают иногда страхи в детских головках.

Абсолютно все родители отметили главный негативный эффект карантина: дети друг другу больше не нужны. Если в начале карантина они звонили друг другу, чатились без остановки, шептались по ночам по телефонам, сейчас – нет, позванивают изредка.

Социальные связи целого поколения удалось порвать. Более того, детям внушили ответственность за передачу вируса взрослым! "Мы не заболеем, но заразим стариков" — недавно сказала одноклассница дочери. Слава богу, что у нас еще не дошли до призыва к детям "не убивай свою бабушку", - его опубликовал недавно в соцсети один из американских родителей.

А вот одна шотландская школа предложила родителям купить брендовые маски с названием школы. По-моему, это очаровательное решение которое нас всех спасет.

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