Четыре удара по Украине. Почему история со взяткой в Верховном суде вредит всем нашим реформам

Скандал со взяткой в Верховном суде — это гораздо больше, чем отдельный случай коррупции. Философ Валерий Пекар доказывает, что это удар по всем нашим реформам.

Итак, есть мощный удар по четырем реформам одновременно.

1. Судебная реформа. Доверие к судам и так на нуле, а Верховный Суд был обновлен первым, и были определенные надежды, что процесс идет в правильном направлении. Хотя ход событий относительно Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей сложен, но теперь доверия к процессу почти нет.

2-3. Реформа государственного управления и управления госсобственностью. Очень трудно теперь утверждать, что чиновникам и директорам госпредприятий требуются высокие зарплаты, в том числе как средство против коррупции.

4. Антикоррупционная реформа. Да, это удар и по ней. Потому что в условиях, когда население видит, что эффективность наказания выше эффективности предотвращения — предотвращением снова будут пренебрегать. А учитывая, что и с наказанием все непросто (ибо процесс очевидно длительный), то и здесь доверия не будет.

Можно сказать, подорвано доверие ко всему процессу реформ. В такие моменты легче сказать, что все пошло не так и нужно начинать все сначала. Или всех расстрелять. Или нам суды в общем-то не нужны, а чиновников заменит искусственный интеллект. Или еще какое-то простое решение.

Но это не так. Наши проблемы не потому, что мы проводим реформы, а потому, что мы стараемся при этом заставлять, сфальшивить, отойти от международно признанных норм. Нам уже дали статус кандидата в ЕС, чтобы было легче держаться в русле, но мы этого не учитываем, считая евроинтеграцию призом за победу над агрессором, а не признанием выполненного домашнего задания.

Верховный суд неожиданно оказался гнездом коррупции Фото: Из открытых источников

На мой взгляд, выход состоит в том, чтобы категорически придерживаться жесткости в выполнении реформ.

1. Судебная реформа. Ни один кандидат, к которому есть вопросы о добросовестности, не должен пройти отбор. Пусть даже страна избавится от прекрасного шанса использовать классного специалиста на важной должности — нет, нельзя, потому что доверие важнее. Максимальное участие общественных и международных экспертов, минимальное доверие всему, что делается за закрытыми дверями, и максимальная прозрачность процессов.

2-3. Зарплаты в общественном секторе. Максимально тщательная реформа в соответствии с международными нормами. Да, и высокие зарплаты. Возможно, ограничение на время войны и первые послевоенные годы. Максимальная прозрачность отбора. Максимальное участие международников (а не выбрасывание их из наблюдательных советов).

4. Антикоррупционная реформа. Возобновление всех процедур предотвращения, установленных на военное время. Прямо сейчас, потому что будет хуже. Решение всех узких мест. Прозрачная налоговая и таможенная реформа, потому что оттуда в основном уходят грязные деньги. Очистка конюшен во всех сферах, от инфраструктурного монополизма до градостроительства.

Случившееся не является сигналом, что реформы неудачны или не нужны. Произошедшее является сигналом, что попытка пропетлять не удалась. Надо делать все по учебнику и максимально прозрачно. Остановиться, выдохнуть, исправить ошибки и двигаться дальше.

И нулевая толерантность к отклонениям от добросовестности на каждом шагу. Ибо они накапливаются, а что бывает, когда накапливаются отклонения от курса, вы знаете.

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