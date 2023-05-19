Большие зарплаты — идеальное прикрытие коррупции. Как украинские чиновники укрывают нелегальные доходы

"Топ-коррупция в Украине вряд ли исчезнет. Антикоррупционные органы и большие зарплаты здесь ни при чем. Нужен запрос изнутри общества на более прозрачные правила игры". Мнение

Относительно огромных зарплат судей ВС и топ-менеджеров от государства.

Большая официальная зарплата помогает легализовать нелегальное состояние.

Это правило работает не всегда и не для всех. Но часто и для многих. Спасибо одному уважаемому человеку за консультацию.

Представьте, вы три года получаете ежемесячную зарплату $20,000 в месяц. За это время официально зарабатываете $720,000 только зарплатой, но могут быть премии/больничные/отпускные и тому подобное. Впоследствии приезжаете в Вену, Мадрид и Лондон, и во всех трех городах покупаете апартаменты за миллион долларов каждые. Каждый раз демонстрируете официальную декларацию — вот, все честно заработал. В основном этого достаточно для прохождения комплаенса и контроля происхождения средств.

Думаю, именно поэтому поднялось вой на болотах, когда появилась инициатива ограничить зарплаты государственных менеджеров.

У нас не должно складываться ложное впечатление, будто все чиновники — такие же. Наоборот, большинство госслужащих в Украине получают одну и ту же зарплату. Они тоже шокированы кейсами Коболева и Князева. И что хуже всего, они учатся. Если наверху делается такое, то надо и себе. Вот так, странным образом, антикоррупционные вещи провоцируют коррупцию.

Знают ли об этом наши западные партнеры? Почему так упорно продвигают тезис о большой официальной зарплате как предохранитель коррупции?

Конечно, знают. Они давно понимают, что большая зарплата не предотвращает коррупцию. $100 долларов ты, конечно, не будешь клянчить. Но когда коллективу судей приносят $3,000,000 — зарплата в $20,000 не является предохранителем. Предохранителем должен быть жесткий контроль.

Но…

Во-первых, это собственно их предложение топ-чиновникам. Мы тебе обеспечим высокие официальные доходы. Деньги сами по себе хорошо, а еще легализация, чтобы ты потом мог жить в Европе. Можешь время от времени даже получать коррупционные средства. Но ты должен двигаться в нашем фарватере.

Во-вторых, построенный ими контроль не работает на предотвращение крупных взяток. Он работает по классической методике "подвешивания". Чиновника ловят на горячем, открывают дело, а потом выдвигают условия сотрудничества. Так же делают украинские "правоохранители", кстати. Поэтому взятки в этой системе — даже хорошо.

Только в очень исключительных случаях фигуранта такого дела публично разоблачают и, возможно, даже отдают под суд. Потому что главная цель не в том, чтобы не было коррупции. Главная цель в том, чтобы топ-чиновники работали как надо.

Итак, классическая система "пряник и кнут". Просто и эффективно.

Возможно ли построить что-то другое? Возможно, но только если надо. На такую систему должен быть запрос. Нам часто указывают на хороший опыт Сингапура, Израиля, США или Европы. Да, но должны помнить, что в этих странах есть запрос со стороны элит. В Сингапуре и Израиле есть состоятельные кланы, которые считают эти страны своими, потому что имеют разделенные источники доходов. Думаю, то же самое в США и старой Европе. Есть запрос на прочную систему, которая гарантирует стабильные источники дохода.

А что касается коррупции, которой там якобы нет… Многочисленные "путин-ферштейнеры" наглядно демонстрируют, что коррупция самого высокого уровня существует и в США, и в Европе. Но на самом низком, согласен, все выглядит ок.

Вывод: топ-коррупция в Украине вряд ли исчезнет. Антикоррупционные органы и большие зарплаты здесь ни при чем. Нужен запрос изнутри общества на более прозрачные правила игры. Помню середину 2000-х, экономический бум времен Ющенко. Как только украинцы начали массово зарабатывать, как появилась мода на честную жизнь.

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