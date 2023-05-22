Тестостерон и эйфория. Как власть действует на человека, обсудили на примере "дела Князева"

К власти приходят разные люди — но почти на всех она оказывает одинаковое действие, свойственное наркотическому. Как именно люди "сходят с ума" наверху, разбирает политолог Анатолий Амелин .

Открытие вчерашнего дня — исследование о влиянии власти, полученной человеком, на нейрохимические процессы в мозге.

Обсуждали кейс Князева.

— Верховный Суд Украины, объективно, имеет наибольшее доверие у украинских адвокатов (по сравнению с другими судами)

— Князев прошел все конкурсные комиссии, был избран решением судей Верховного Суда.

Что произошло? Наркотики!

Точнее, власть, которая влияет на процессы в мозге по эффекту, сравнимому с действием наркотиков!

Вот краткий список исследований на тему и выводы:

"Power Changes How the Brain Responds to Others" (2013) авторов Сусан Фиск и Прааняч Ратнакумар. В исследовании утверждается, что власть изменяет, как мозг реагирует на других, и делает его более склонным к "деиндивидуализации", процессу, при котором люди видят других как объекты, а не как индивидуумов. "Effects of Power on Emotion and Expression in Controversial Group Discussion" (2011) Питер Келтер и его коллеги. В этом исследовании установлено, что люди, испытывающие власть, чаще выражают свои чувства и мысли, чем чувствующие себя бессильными. Они также склонны чаще участвовать в дискуссиях и выступать в роли лидеров. "Power Increases Infidelity Among Men and Women" (2011) Дэвид Басс и его коллеги. В этом исследовании было обнаружено, что власть увеличивает вероятность измены среди мужчин и женщин. Это связано с увеличением уверенности в себе и возможностью привлечения партнеров. "Powerful Postures Versus Powerful Roles: Кто является симпатизацией Correlate of Thought and Behavior?" (2012) Дана Карни и Эми Цюди. Это исследование показало, что, занимая доминирующие позы, люди могут испытывать повышенное чувство власти и контроля над своими мыслями и действиями. "Power, Distress, and Compassion: Turning a Blind Eye to Suffering of Others" (2010) Анита Виллиамса и Дечена Шена. Исследование показывает, что чувство власти уменьшает способность человека к эмпатии и сопереживанию, таким образом, влияя на его межличностные отношения. Это подтверждает идею, что власть может привести к эмоциональному отключению, подобному тому, что может возникнуть при употреблении некоторых видов наркотиков. "Эндогенный тестостерон и cortisol modulate neural responses во время индуцированного венгерного контроля" (2011) David Terburg, Peter A. Bos, и Jack van Honk. Исследование показывает, что уровни тестостерона (которые могут быть связаны с чувством власти) могут влиять на способность контролировать гнев, что свидетельствует о связи между властью и эмоциональным контролем. "Результаты социального статуса на борьбе за деятельность в macaques: a positron emission tomography study" (1992) авторов RJ Andrew и коллег. В этом исследовании было показано, что социальный статус (как прокси власти) оказывает влияние на метаболическую активность в определенных областях мозга в макак. Это позволяет предположить, что власть может физиологически влиять на мозг, подобно действию наркотиков.

Власть и наркотик иногда — абсолютные близнецы Фото: pexels.com

…

Не буду утверждать, что Князев действовал в состоянии аффекта или наркотического опьянения.

Но феномен власти как наркотик известен давно.

Знаю лично многие десятки людей, прошедших власть.

Наблюдал, как менялись люди, их поведение, отношения с окружающими.

Как отсутствие компетенции подменялось статусом и правом принимать решения.

Здесь часто упоминается "Эффект Даннинга Крюгера" (погуглите)

Наблюдал также очень жесткие "отходняки", которые проходили люди, лишившиеся власти.

И депрессии и алкоголизм, и даже суициды…

Что хочу добавить.

Понимание проблемы — первый шаг к ее решению.

Зная влияние власти на мозг, как минимум, следует всем, кто имеет власть (и бизнесу и политикам) понимать негативное влияние на мозг.

Прямо как в школе нам рассказывали о влиянии наркотиков, алкоголя и сигарет.

Плюс, возможно, стоит создавать аналоги психологических кружков типа "анонимных алкоголиков".

И это не смешно. Это действительно хороший профилактический терапевтический инструмент.

Там, глядишь, и осознанности будет больше.

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