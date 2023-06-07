Россия устроила Украине культурную катастрофу. А потом взорвала Каховскую ГЭС

Долгие годы Россия осуществляла культурную экспансию на украинской территории. В результате все закончилось военным вторжением и Кураховской катастрофой, рассуждает пиар-стратег Сергей Дидковский .

До 2014 года на украинских телеканалах массово показывали российский контент – сериалы о ментах и бандитах, клипы и т.д. То есть украинские рекламодатели деньгами поддерживали контент от страны, которая сегодня устроила нам очередную экологическую катастрофу.

В это время талантливые украинские сценаристы, режиссеры и другие авторы контента работали на российский рынок, потому что там есть деньги. Ибо автор контента также нуждается в пище, жилье и т.д.

Ведь запрос на именно украинский контент был минимален. А рынок в Украине не так велик, чтобы содержать всех желающих.

То есть, российский контент вытеснил украинский, который в свою очередь либо пошел работать на россиян, либо переквалифицировался в другую деятельность.

Объем рынка телерекламы в Украине в 2016 году составил около 100 млн долларов. Это мне говорил эксперт по этой сфере. Не знаю, истинна ли эта цифра. Но она невелика для большой страны Украины.

Без денег нет контента. Это факт.

Долгие годы украинцев кормили русским контентом Фото: Pexels-Pexabay

Если большую часть рынка удерживают россияне, то украинцам нет места. Деньги от украинских рекламодателей идут на финансирование российского контента, в создании которого принимают участие украинцы, которые не могут создавать собственный контент, потому что на рынке нужен российский.

Был ли настоящий спрос на русский контент? Не было вариантов. Если у украинца нет денег на собственный сериал, его и не увидят. А увидят русский, у которого деньги есть. К нему привыкнут, будут считать частью собственного информационного пространства.

Это при том, что сейчас в Киеве только одна более-менее большая локация, которая системно демонстрирует современное искусство (Пинчук Арт) и один системный джаз-клуб (32 на Воздвиженке). На 5-миллионную агломерацию.

Понимаете масштаб катастрофы?

Смотрите, это было уже в других отраслях.

Зачем собственные НПЗ, если можно покупать бензин в России и Белоруссии? А наши пусть стоят законсервированные.

Зачем собственное производство декоративного стекла, керамики и другого декора, если есть Китай?

Зачем ЛАЗ, если есть МАЗ?

Каждый раз вспоминают людей, которые мне до 2014 года говорили, что у нас не умеют делать сыр. Да и зачем он, если есть Польша, а импорт дешевый.

Но видите, появилось много классных производителей сыра в Украине, когда более или менее возникли условия для этого. Будут дешевые длинные кредиты, их станет больше и они станут еще лучше.

Появляются производители стекла, керамики, одежды, шоколада, пива, сидра.

Каждый может слушать или смотреть, что пожелает, но как-то у нас получилось, что мы столетиями находились в экономической, политической и культурной зависимости от России.

И вот сегодня Россия взорвала нам ГЭС.

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