Кто мы – стая или нация? Чему должна научить украинцев история с египетской акулой

Массовая радость в соцсетях по поводу того, что акула съела россиянина в Египте — индикатор того, как украинцы переживают войну, считает волонтер Геннадий Друзенко . Он напоминает, что мы ведем войну за свободу и человечность

Реакция на ужасную трагедию в Хугарде, когда акула съела живьем россиянина на глазах отца, к сожалению, свидетельствует, что россияне как минимум достигли одной цели своей "спецоперации" — заставили украинцев превратиться в стаю.

Да, за последние 15,5 месяцев путинская орда сделала нам очень больно. Они убили десятки тысяч украинцев. Покалечили — сотни тысяч. Вынудили миллионы покинуть родину. Разрушили сотни наших поселений. Превращают в пустыню некогда цветущие поля. Разрушают критическую инфраструктуру… Но главное — разрушают нашу человечность, выжигают напалмом ненависти очень хрупкий экстракт эмпатии в наших сердцах. Заставляют их каменеть…

По идее, погибший 23-летний Владимир Попов никогда не воевал против украинцев, не был замечен в украинофобии, даже уехал из России несколько месяцев назад и последнее время проживал в Египте. Он погиб на глазах у собственного отца ужасной смертью. Почему мы так радуемся, будто морской хищник съел Пригожина или самого Путина? Откуда столько мемчиков в стиле русской пропаганды? Чем перед нами провинился этот молодой иллюстратор из Архангельска? Только тем, что он россиянин?

Если этого достаточно, чтобы насмехаться и радоваться смерти человека, то чем мы отличаемся от орды, которая убивает нас и разоряет нашу землю только потому, что мы украинцы?

Один из многочисленных украинских мемов на тему египетской акулы

К сожалению, воюя с драконом, очень легко превратиться в другого дракона. Который отличается от врага только цветом флага, языком и национальным пантеоном. В котором человечная фигура Шептицкого теряется в тени героического Бандеры…

Реакция украинцев на гибель россиянина в далекой Хугарде — симптом нашего расчеловечивания, с которым нужно что-то делать. Ибо видеть человека только в "своих" и демонизировать "чужих" только через их национальную (или этническую) принадлежность, — это и есть путь "русского мира". И этот путь очень легок. Потому что ненавидеть легко – любить тяжело. Быть стаей, которая загрызает чужаков только потому, что они чужаки, легко — трудно видеть в человеке прежде человека и относиться к нему так, как бы мы хотели, чтобы он относился к нам.

Если мы претендуем на то, что наша война — это не просто война украинской стаи против российской стаи, а экзестенциальный поединок за достоинство, человечность и свободу, нужно что-то делать с "синдромом акулы". Ибо не успеем оглянуться, как станем невероятно похожи на украиноязычных москалей с казацкими усами и чубами…

Источник