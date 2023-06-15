Ядерный удар нанесет Россия. Как правильно понимать операцию по размещению ядерного оружия РФ в Беларуси

Информация о том, что Беларусь начала получать тактическое ядерное оружие из РФ — в корне неверна, утверждает аналитик Роман Комыза . На самом деле, белорусского в этой операции — только территория.

"Беларусь начала получать российское ЯО" — весь интернет забит этими убогими заголовками…

Вот зачем распространять эту чушь? Неужели непонятно, что заголовки с таким фокусом — это часть ИПСО, направленной на создание иллюзии "непричастности" РФ к каким-либо последствиям, связанным с его вероятным применением или каким-нибудь терактом с его использованием по какой-либо территории. Если вдруг что-то пойдет не так и куда-то прилетит ядерный боезаряд (непосредственно из Беларуси или откуда угодно, но тот заряд, что был вверен Беларуси), то всегда можно будет сказать: это не мы, это Беларусь!.. Да, передали, но кнопку нажимали не мы! Все в духе обычных гэбэшных подстав.

Такие заголовки призваны отпечатать в сознании западного обывателя тот простой нарратив, что никакой ответственности РФ за последствия вероятного ядерного удара не несет. В этой мутной воде (по их мнению) будет проще затянуть время с адекватным ответом Запада в случае, если все дойдет до крайности…

Лукашенко не будет нажимать на кнопку — он просто уступил территорию

Поэтому давайте перестанем использовать и распространять информацию с таким искаженным смыслом. Ничего Беларусь ни от кого не получала, никакие "акты сдачи-приемки" на распоряжение ядерными боеголовками не подписывала и ядерной державой не стала.

На самом деле, это не "Беларусь начала получать российское ядерное оружие", а Россия начала размещать на территории Беларуси свое ядерное оружие (если это так), сохраняя при этом над ним все формы намеренного контроля, включая вероятные последствия его применения и/или переход в третьи руки. Вся ответственность за это должна быть возложена на РФ и ее военно-политическое руководство, не исключая при этом ответственности Беларуси и ее официальных лиц как соучастников.

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