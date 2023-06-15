Бензин подорожает на 7-10 гривен. Почему это неизбежно после роста НДС и акциза с первого июля

Повышение НДС и акцизов на топливо, запланированное с первого июля, потянет с собой подорожание на все. Бизнесмен Дмитрий Леушкин не может понять, какая от этого будет польза стране.

В норме Закона у нас все уже прописано. Никаких чудес не будет. С первого июля НДС на топливо 20% !!! и акциз тоже довоенный.

Нас ждет рост цен от 7 до 10 гривен в зависимости от котировок на тот момент.

Сделаем поправку на маркетинг. У нас уникальная страна, где поход на АЗС сопоставим с чем-то развлекательным из лакшери сегмента. Таких маркетинговых накруток нет нигде в мире. Это у нас культ похода на АЗС. Так вот, рост цен на стелах будет не пропорциональный росту самого топлива, часть компенсируют снижением маркетинговых скидок. Условно это будет выглядеть как — три-пять гривен на стеле прикрутят, остальное отрежут от бонусов всяких.

Что это значит?

Да ничего это не значит, больше того, что это и так значит. Просто космический взлет всего, включая тарифы на перевозки.

Увы, но нас неизбежно ждет серьезный рост тарифов на перевозки Фото: Facebook

Смотрим дальше. Все у нас люди умные. Все хотят купить топливо 30 июня по 37 условно, а через день оно уже 45. Это хотелка. Но проблема в том, что его невозможно будет так быстро успеть проплатить в Европе, затянуть через таможни и растаможить по старому тарифу. Как все поступят? Однозначно, у всех компаний есть логистическое плечо, грубо — круговорот бензовоза составляет неделю… и до двух. В зависимости от очередей на границах и длины пути и прочих факторов. Так вот, и праздник цен тоже начнется за две недели до сакральной даты 1 июля. Не резко, но постепенно и с ускорением.

Так что до начала роста вначале оптовых, а потом и розничных цен осталось — три, два, один…

P.S. Ну, и на границах будет просто бензовозный аншлаг, ощущается уже, что все и ведра и кастрюли выедут прикупить пока дешевого топлива. Это тоже добавит масла в огонь.

Ну а потом… а потом… Мы поговорим за разогрев инфляции, возврат коррупционных и мутных схем, удар по аграриям, как главным терпилам от этой "радости" в уборочную, которая как раз начнется.

Тарифы на перевозки, тарифы на доставку… это все имена прилагательные в данном случае.

Для чего? Кому это надо? Какие задачи в итоге решит страна? Ну такое… безответное…

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