Хайп, раскол, коррупция, рэкет: типичные занятия внутреннего врага Украины - или полезного идиота

"Победить – это выстоять и стать настоящим хозяином собственной судьбы. Чтобы судьбу Украины решал не Путин, не Байден, не Си, не Сунак или Фон Ляйден и даже не Зеленский, а украинский народ". Мнение

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ УКРАИНЦА

Сегодня Украину фактически нельзя разрушить извне. Ее можно разрушить только изнутри. Потому что внешняя угроза нас сплачивает. Но как только внешнее давление ослабевает, сразу начинает фонтанировать наша извечная атаманщина: самоуверенность, нетерпимость и неумение отличать врагов от оппонентов.

Чтобы избежать братоубийственных срачей в виртуальном пространстве, которые впоследствии могут выплеснуться в реальное насилие на улицах, предлагаю простое и универсальное правило:

ХОРОШО ВСЕ, что приближает нашу победу.

ВРЕДНО ВСЕ, что ее отдаляет.

Волонтерство – пример работы на победу Фото: The Guardian

Воюешь, волонтеришь, донтатишь – однозначно свой, независимо от пола, языка, религии и политических предпочтений.

Разгоняешь хайп в ФБ, до сих пор делишь украинцев на "зеленобобиков" и "порохоботов", зарабатываешь на коррупции, рекетируешь бизнес и т.д. – враг или по меньшей мере полезный идиот.

Конечно, мы можем (и будем) до хрипоты спорить, что станет нашей победой. Впрочем, для меня ответ очевиден: победить – это выстоять (done) и стать настоящим хозяином собственной судьбы. Чтобы судьбу Украины решал не Путин, не Байден, не Си, не Сунак или Фон Ляйден, и даже не Зеленский, а украинский народ. Просто вернуть территории – гораздо легче…

Источник