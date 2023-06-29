9 советов от эксперта. Все, что нужно знать о радиационной катастрофе

Вероятность применения ядерного оружия или подрыва Запорожской АЭС аналитик Александр Кочетков считает маловероятным. Тем не менее, на всякий случай напоминает 9 правил радиационной безопасности.

Считал и считаю применение ЯО или подрыв Запорожской АЭС маловероятными. Такая оценка базируется на том, что Кремль лелеет надежду подчинить Украину и заставить США начать переговоры о новом мировом порядке. После ядерной катастрофы это будет невозможно в принципе.

Складывающаяся ситуация не предусматривает чего-то чрезвычайного до конца лета. Ближе к осени увидим изменения и проанализируем.

Но в связи с высказываниями украинских и зарубежных деятелей ко мне обращается много людей с просьбой дать рекомендации, что делать, если катастрофа все же произойдет.

Прежде всего, надо знать, что радиус действия факторов поражения типичного тактического ЯО ограничивается 10-15 км от точки взрыва. А зона опасного радиационного заражения от разрушения ЗАЭС будет иметь радиус до 50 км, это связано с тем, что реакторы станции практически остановлены.

Пока россияне контролируют ЗАЭС, расслабляться нельзя Фото: The Guardian

То есть, о каком-то апокалипсисе, когда погибнут все, речь не идет в принципе. Соответственно, мои рекомендации:

Не паникуйте — ни при чрезвычайном происшествии, ни, тем более, заблаговременно: от радиации можно уберечься, а вот стресс разрушает здоровье неотвратимо. Если финансы позволяют, приобретите себе дозиметр-радиометр (цена нормального начинается со 100$), контролируйте радиационное состояние и спите спокойно. Помните: радиационное заражение — это не проникающая радиация, оно не распространяется мгновенно. У вас гарантированно будет определенное время, чтобы начать спасаться. Доверяйте Службе чрезвычайных ситуаций (СЧС) — она постоянно мониторит параметры окружающей среды, радиацию в частности. В случае опасности должно быть информирование населения всеми средствами, по аналогии с воздушными тревогами. Спланируйте заранее, что будете делать вы и ваши родные в случае чрезвычайного происшествия. Каждая лишняя минута — это ваше потерянное здоровье. Подготовьте "тревожный чемодан" со всем необходимым. Лучшим вариантом является эвакуация как минимум на 100 км от точки чрезвычайного происшествия. В случае подрыва ЗАЭС произойдет радиационное загрязнение Днепра. Под угрозой окажутся жители населенных пунктов вдоль Днепра ниже Энергодара по течению. Там эвакуация, скорее всего, является безальтернативной. Поэтому надо будет следить за сообщениями местных властей и СЧС. Осознайте, что большая часть радиации попадает в организм через органы дыхания. Не уверен, что у многих из нас есть противогазы в рабочем состоянии. А вот марлевые маски после ковида сохранились. Они способны задерживать радиоактивную пыль и уменьшать опасность лучевой болезни. Только менять их надо будет не раз в неделю, а каждые 2 часа, лучше даже чаще. В случае эвакуации собственным автотранспортом окна должны быть закрыты. По прибытии в безопасную зону воздушные фильтры авто нужно поменять, потому что они станут концентраторами радиации. Тоже самое относительно одежды. Личные вещи надо будет проверить на радиоактивный фон. Оставайтесь дома и не выходите на улицу максимально долго, если возможности эвакуироваться нет, потому что уровень загрязнения падает каждые сутки. Необходимо плотно закрыть все окна, загерметизировать все щели, через которые в помещение может попасть радиоактивная пыль. Это не касается вентиляционных отверстий, их надо завесить влажными полотенцами: воздух в помещение должен проходить, пыль — нет. Воду из крана пить нельзя — надо иметь запас питьевой воды. Категорически не надо "профилактически" употреблять препараты, содержащие йод и его производные. Такие препараты немного помогают, если радиоактивное загрязнение уже есть, но если его нет, то они только вредят организму. Так, считается полезным сухое красное вино, но высококачественное (то есть, ценой от 50$), и до 100 гр в сутки, не более. В общем, единственная профилактика от лучевой болезни — это здоровый образ жизни.

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