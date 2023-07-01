Единое окно и оружие. Как теперь гражданам можно оформить разрешение на оружие

"В Украине заработал Единый реестр оружия. Решение о предоставлении разрешения на приобретение оружия принимаются органами полиции в срок, не превышающий двадцати рабочих дней. С помощью электронного кабинета максимально нивелируется коррупционная составляющая получения соответствующего разрешения". Мнение.

С 23 июня 2023 года в Украине заработал Единый реестр оружия. На мой взгляд, внедрение в Украине соответствующего Реестра является важным шагом для упрощения системы оборота гражданского оружия в нашей стране как в современных реалиях, так и после принятия и вступления в силу Закона Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие" (законопроект № 5708 от 25.06.2021).

Преимущества функционирования Единого реестра оружия

Прежде всего, это существенное упрощение процедуры получения разрешения на оружие.

Если раньше необходимо было подавать документы на оружие в соответствующий отдел полиции, то с начала функционирования Реестра подать документы можно тремя способами:

в отдел полиции;

через "Единое окно" для граждан (https://services.mvs.gov.ua/);

через магазин для продажи оружия.

Сразу отметим, что на портале "Единое окно" для граждан доступен полный перечень услуг, касающихся оружия:

получение разрешения на приобретение оружия;

получение разрешения на хранение оружия;

изменение места хранения оружия;

продление срока действия разрешения на приобретение (перевозку, хранение, ношение) оружия;

относительно комиссионной продажи оружия;

получение выписки из Реестра;

проверка выписки из Реестра;

проверка оружия в розыске.

Алгоритм подачи документов через "Единое окно" (на примере получения разрешения на приобретение оружия) выглядит следующим образом:

Авторизоваться на портале "Единое окно" для граждан; Оформить заявку; Прикрепить пакет необходимых документов (отсканированные копии, заверенные квалифицированной электронной подписью); Отправить соответствующую заявку и ожидать ее обработки.

Алгоритм подачи документов через магазин подобен изложенному выше алгоритму:

Необходимо лично обратиться в магазин; Предоставить необходимый пакет документов; Далее ожидать обработки соответствующих документов.

После прохождения авторизации на портале "Единое окно" для граждан будет доступно полное описание конкретной услуги с соответствующим алгоритмом действий.

По результатам рассмотрения представленных заявителем документов орган (подразделение) полиции принимает решение в форме электронного документа, на который накладывается квалифицированная электронная подпись. На основании решения в реестре формируется соответствующая запись о предоставлении разрешения или отказе в его предоставлении.

Гражданам стало проще оформлять разрешение на оружие Фото: Facebook

С даты формирования соответствующей записи разрешение считается предоставленным заявителю, а владелец — поставленным на учет. Решения принимаются в срок, не превышающий 30 календарных дней, если иной срок не предусмотрен.

Решение о предоставлении разрешения на приобретение оружия принимаются органами (подразделениями) полиции в срок, не превышающий двадцати рабочих дней.

То есть, насколько я понимаю, решение о предоставлении разрешения на приобретение оружия принимается в срок, не превышающий 20 рабочих дней, при этом общий срок на принятие решения не может превышать 30 календарных дней.

Решение о предоставлении разрешения на приобретение такого же вида оружия, прибора принимается в течение 15 рабочих дней со дня подачи документов.

Следует также подчеркнуть, что соответствующие решения принимаются работниками разрешительной системы также через электронный кабинет. Соответственно, на мой взгляд, максимально нивелируется коррупционная составляющая получения соответствующего разрешения.

В дальнейшем работник магазина также с помощью электронного кабинета проверяет наличие у вас разрешения на приобретение оружия и оформляет продажу оружия.

В настоящее время нормативно-правовые акты, которые устанавливают основания для предоставления соответствующих разрешений на оружие, не изменились.