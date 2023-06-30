Английский язык — против русского. Почему новый закон — средство информационной безопасности для Украины

В Украине английский язык — конкурент не украинскому, а русскому, рассуждает аналитик Юрий Гайдай . И в этом смысле он становится элементом информационной безопасности страны.

Я за максимально форсированное изучение и распространение английского языка в Украине.

Английский — не конкурент украинского, он конкурент русского.

Когда-то уже писал — есть глобальные языки, на которых создается больше всего качественного контента — культурного, научного, развлекательного. И на которые переводится иноязычный контент. До последнего времени многие украинцы лениво, по инерции, пользовались, да и пользуются русским, как одним из глобальных языков. В том числе и потому, что не знают английского.

Но русский уже окончательно потерял статус глобального языка и никогда его не вернет. Это тупиковая ветка. А без массового владения населением глобальным языком мы выпадаем из мирового контекста. Самая простая и самая массовая альтернатива — английский.

Именно английский должен вытеснять русский, как глобальный язык в Украине. Когда потребление контента на русском упадет, это подточит и бытовые позиции этого языка. Зато нет никакого риска, что английский в быту вытеснит украинский.

Замещение русского английским — это информационная безопасность. Если ребенок смотрит "Маша и Медведи" или российских тиктокеров — это растет маленькая *усня. Если вы читаете литературные и научные переводы или исследования на русском — вы смотрите через российскую оптику, вы спонсируете российскую культуру.

В наших условиях, даже "Маша и медведь" становится идеологическим оружием

Английский нужен для евроатлантической интеграции. Нам нужно читать и понимать европейские законы, общаться с европейцами и доносить им свое мнение, вести деловые переговоры без переводчиков, участвовать в твиннингах и научных обменах, в работе европейских политических органов, во взаимодействии на уровне гражданского общества.

Без массового английского мы будем недоуслышанными и недопредставленными. Также нашим военным нужно эффективно общаться с коллегами, понимать мануалы военной техники.

Так же без тысяч проектных менеджеров и лидеров местных общин, владеющих английским, восстановление существенно усложняется.

И нет, это не только вопрос образования. Это и вопрос потребления контента и использования языка.

Говорю это по собственному опыту — наш старший свободно разговаривал на английском в 7 лет, еще до того, как попал в Англию в начале войны. И младший заговорил очень быстро после попадания в среду. Потому что развлекательный контент они получали исключительно на английском.

Да и я сам уверенно заговорил на английском и начал легко воспринимать его на слух не благодаря формальному образованию, а когда сознательно перешел на англоязычный контент — от прессы до фильмов.

Поэтому, повторюсь, я поддерживаю максимально форсированное введение английского в Украине. Это вопрос нашей интеграции в цивилизованный мир, нашей эффективности и национальной безопасности.

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