Путину конец в ближайшие три месяца. Почему посещал Киев и Пекин директор ЦРУ Бернс

Визит директора ЦРУ Уильяма Бернса со стороны мог показаться непонятным. Но журналист Орест Сохар видит в нем скрытый смысл, связывая с предстоящим транзитом власти в России.

США, Китай и Украина готовятся к транзиту власти в РФ

Западная пресса, рассказывая о тайной поездке директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, чуть не превратила его в курьера: мол, пролетел половину земного шара, чтобы подтвердить обязательства США делиться разведданными с Украиной (разве для этого нельзя было SMS Буданову отправить?). Кроме того, "почему-то" никто не заметил, что неделю-полторы до этого Бернс так же инкогнито посетил Китай. Будете смеяться, как сообщает Reuters, с подобной целью: "директор ЦРУ подчеркнул важность поддержания открытых линий связи в разведывательных каналах".

Что мы пропустили: Западные спецслужбы с вероятностью 50% считают, что верховный бункеркомандующий орков "политически не переживет" следующие три месяца.

Путин ведет себя слабо, и не оказывает должного влияния на властные элиты, которые затаились за российской секретной службой ФСБ. Эта т.н. элита, то есть кремлевские прихвостни, будут пытаться заменить своего хилого вождя более сильной личностью.

Организатор переворота — вовсе не Пригожин, он лишь инструмент тех, кто решил устроить восстание прихвостней против их хозяина. Восстание не завершено, мы находимся в середине борьбы за власть в РФ.

Башни Кремля сошлись в борьбе за власть Фото: РИА Новости

Путин может спровоцировать критическое событие, чтобы показать миру свою силу. Здесь стоит расшифровать, что ядерку, в том числе и Запорожскую АЭС, фюрер использует скорее для угроз, а реально прибегнет к менее токсичным для него диверсиям, вроде взрыва на Каховской ГЭС. За ядерные "выходки" Кремлю сразу прилетит от США, а вот диверсия на ГЭС — сошла с рук. А там на юге Украины еще много техногенных объектов, различных химических предприятий и т.д.

Китайско-украинские визиты Бернса также стали важным этапом подготовки к изменениям в Московии.

Сегодня уже очевидно, что разведка США заранее знала о мятежных планах "вагнеров". Более того, некоторые факты дают основания утверждать, что Пекин (который близко дружит с куратором ФСБ Патрушевым) непосредственно приложился к подготовке пригожинского переворота. В ближайшем будущем часть наемников вернется в Африку и будет работать... уже под крышей китайских спецслужб, вытесняющих россиян с этого континента.

Чтобы ставка "50 на 50" относительно будущего Путина сыграла правильно, какие-то деликатные задачи есть у Патрушева и других кремлевских старцев. Логично предположить, что речь идет о переформатировании военных планов Московии: Москве нужно избежать следующих техногенных катастроф на территории Украины, поскольку это превратит в недоговороспособную и патрушевскую команду. Кроме того, следует изменить формат войны: вместо "безлимитной во времени "СВО" до последнего россиянина" Кремль должен проартикулировать готовность искать выход из патовой ситуации. То есть, первейшей задачей ФСБ является решение "казуса Путина".

Косвенно эту гипотезу подтверждают и утечки из тайного визита в Украину директора ЦРУ: Бернс разговаривал с украинскими чиновниками именно о будущих переговорах Украины с РФ, но уже с позиций силы: речь шла о прекращении огня и освобождении оккупированных территорий уже до конца года.

Это пока контуры плана, но он выглядит реальным, возможно, даже больше, чем на 50%. Ведь теперь путинская челядь не только желает перемен, но и понимает: они возможны.

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