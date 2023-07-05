Ближайшие дни будут тяжелыми: зачем Путин имитирует Карибский кризис на Запорожской АЭС

Вокруг Запорожской АЭС идет самая настоящая война нервов, пишет журналист Вадим Денисенко . Ближайшие дни будут очень напряженными, и задача Украины — доказать, что нервы крепче у нас.

Относительно Запорожской АЭС. Если что, я на Запорожье)

Я уже неоднократно писал: главный комплекс Путина — комплекс Карибского кризиса. Он считает, если бы Хрущев не испугался, то Америка бы перестала существовать, как великая держава. Он хочет переиграть этот самый кризис, считая, что перед ним слабак Байден, который в последний момент испугается.

Провокаторы ситуации с ЗАС ведут к ядерному апокалипсису Фото: Flickr

Сейчас идет игра "у кого крепче яйца". И наша задача доказать, что именно у нас. Вероятность подрыва именно АЭС — минимальна. Хотя провокации, включая небольшое загрязнение локальных территорий, существуют (это ни в коем случае не прямой ядерный удар тактическим оружием).

Ближайшие дни будут самые тяжелые, с точки зрения психологии. 22-23.02.22 я всем говорил: страшно, выезжайте. Не выехали, не переливайте из пустого в порожнее. И подумайте о тех, кто сейчас здесь на передовой и все это читает.

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