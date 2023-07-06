Кремль признался в терроризме. Как использовать в Гааге слова Путина о финансировании ЧВК "Вагнер"

Путин дал показания для "новой" Гааги. Запад пропускает их мимо ушей. Что не так со слухом?!

Одним росчерком пера Белый Дом может лишить Московию статуса суверенного государства, после чего международные суды получат основания распилить РФ на мелкие кусочки многочисленными исками. Но вместо того, чтобы ускорить демонтаж российской "империи" юридическим инвентарем, Запад придирчиво всматривается в планы украинского контрнаступления.

Недавно бункерный изображал из себя Тараса Бульбу с его знаменитым "я тебя породил, я тебя и убью": под камеры он признался, что российское государство полностью обеспечивало террористическую ЧВК "Вагнер" из своей казны.

Содержание боевых зеков с мая 2022 по май 2023 обошлось казне в 276 млрд руб, или $4 млрд. В эту сумму входит прямое финансирование наемников (86 млрд руб), страховые выплаты (110 млрд руб), доход от питания армии структурами Пригожина (80 млрд руб).

Это вдвое больше, чем Кремль потратил в прошлом году на культуру, в четыре раза больше, чем на спорт.

Черный рот Кремля Дмитрий Киселев изображает масштабы наемнической империи другими цифрами: на счета только одной пригожинской компании "Конкорд" за время существования накапало от режима 1703 млрд руб (более $25,3 млрд), и эта сумма превышает годовые расходы на всю медицину в государстве, а также образование. Вот таким нехитрым способом мы получаем ответ на вопрос, почему культ зэка в Московии значительно популярнее, чем здоровый образ жизни или образованность.

Все российское руководство ждет не дождется международный суд в Гааге Фото: международный суд оон

Кремль признался в создании транснациональной террористической группировки... что дальше?

В Европе все сложно. На уровне ЕС не существует правовой базы признания стран террористическими. Уже более десятка стран и организаций признали РФ государством — спонсором терроризма: ПАСЕ, парламентская ассамблея НАТО, Европарламент, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды, Словакия. Но у всех этих резолюций есть один недостаток: они политические и не имеют реальных правовых последствий. ЕС со своей фантомной любовью к РФ не спешит готовить необходимое законодательство.

В США еще сложнее. С одной стороны, все эти европейские резолюции, как правило, принимаются с одной целью — политического и общественного давления на Белый Дом, у которого уже существует безотказный инструмент — признание государства спонсором терроризма: получив подобный статус, страна фактически теряет свою субъектность: ограничиваются ее дипломатические отношения, блокируются финансовые рынки и международные финансовые операции, замораживаются государственные и частные активы за пределами самой страны, и могут быть конфискованы через суды. С другой стороны, Uncle Sam не очень спешит воспользоваться этой законодательной кувалдой, чтобы прихлопнуть это путинское гнездо. Даже ЧВК "Вагнер" не получила статус "иностранной террористической организации", а стала всего лишь транснациональной преступной организацией, что уровнем ниже.

Объяснений здесь может быть много, но все они сводятся к простому: обострять взаимоотношения с ядерной державой не хотят даже США. И неважно, что само государство уже на ладан дышит.

Желание США и Европы решать "проблему Путина" преимущественно руками Украины вполне понятно. При этом наши западные партнеры знают гораздо более короткий путь к общей победе, но пока не пользуются им. По крайней мере, пока не очень заметно.

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