Жизнь без НАТО: как Украине организовать военный блок с дружественными и лояльными соседями

Воспоминания из не такого уж и далекого, но изрядно подзабытого в международной политике и дипломатии прошлого...

Даю голову на отсечение, что из числа сегодняшних молодых журналистов, да и молодых дипломатов никто толком не знает, что означает аббревиатура WEU и с чем ее едят.

Несколько десятков лет назад, когда меня антикоммунистические и антисоветские организации США делегировали на работу в Брюссель для работы в международных учреждениях ЕС и НАТО, я уже был неплохо подкован теоретически относительно того, как все эти структуры работают, взаимодействуют между собой и who is who в этих международных организациях. А вот изучать деятельность Западноевропейского союза (Western European Union) и получать там аккредитацию мне пришлось, как говорится, с нуля.

Итак! Западноевропейский союз (Western European Union) — организация, созданная на основе Брюссельского договора 1948 года о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной областях и коллективной самообороне. (Был создан за год до основания НАТО).

На НАТО свет клином не сошелся

Фактически этот Союз был предтечей и прообразом НАТО и Европейского Союза. Основная функция Западноевропейского союза заключалась в коллективной безопасности и обороне от внешних агрессоров. В организацию еще в 1948 году вошли Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция.

Почему я вспомнил о Западноевропейском военно-политическом союзе (Western European Union), который просуществовал с 1954 года по 2011 и был распущен? Он мне пришел на память в связи со вчерашним заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о том, что "пока в Украине продолжается война, она не может стать членом НАТО". Вот и подумалось: если вопрос о вступлении Украины в НАТО стоит таким "ребром", то не попробовать ли Украине вместе с ее ближайшими друзьями: Польшей, Словакией, Чехией, Литвой, Латвией, Эстонией, создать Союз по типу бывшего Западноевропейского военного союза новый, только уже Восточноевропейский военно-политический союз?

Причем, теоретически это вполне возможно и никоим образом не противоречит международному праву.

