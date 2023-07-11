Кто теперь руководит Путиным. Новые фавориты диктатора — Кириенко и Ковальчук

Власть Путина тает на глазах, и его встреча с Пригожиным — тому яркое свидетельство. Журналист Вадим Денисенко анализирует ее очевидные причины и ее возможные последствия.

Встреча Пригожина с Путиным это:

1. Резкое ослабление Путина. Еще в августе прошлого года он перестал быть альфа-самцом в политике. Теперь он "коллективный Путин", который будет принимать все решения с оглядкой на свое окружение.

2. Обнародование самого факта такой встречи свидетельствует то, что в РФ нет секретов. Там все течет. Решение об обнародовании было сделано, судя по всему, на опережение. Какое-то из западных СМИ должно было дать этот "эксклюзив".

3. С большой долей вероятности можем говорить о том, что "завел" Пригожина к Путину Ковальчук. Надо будет следить, но выглядит так, что Ковальчуки в тандеме с Кириенко становятся самой влиятельной группой в Кремле. Для нас это не лучший сигнал: этот тандем — самый умный и системный в окружении Путина.

Юрий Ковальчук — еще одна важнейшая фигура в кремлевском раскладе

4. Что касается руководства армии, то здесь Путин продолжает играть в старую "сирийскую игру": не создавать новых жуковых (в Сирии руководитель военной группировки РФ держался на руководящей должности 7-9 месяцев). Сейчас то же самое будет и с руководством, так называемой СВО. При этом Путин уверен, что Украина не сможет продавить минные поля на юге Украины, и считает, что можно за войну особо не переживать.

5. Что касается Пригожина, то он так и не закрыл свой медиа-холдинг и остается главным русским в Африке. Он сбавил обороты, но точно ждет удобного случая, чтобы ворваться в политику. И Путин не может его ликвидировать ни сейчас, ни в краткосрочной перспективе (причины — читай п.1).

6. В целом сейчас, судя по всему, ситуацию в верхах удалось несколько стабилизировать. Но эта стабилизация заключается в создании виртуального мира для комфорта одного человека — Путина. Группы влияния будут определенный период времени поддерживать в Путине иллюзию его всевластия, чтобы им манипулировать. Как долго продлится это затишье, пока очень сложно сказать. Единственное, что можно уверенно говорить, — это то, что этот конструкт не может быть долговечным. Главный вопрос заключается в том, решатся ли группы влияния Кремля начать транзит власти еще до следующих выборов президента. Пока вероятность такого процесса 30 на 70. И это при том, что 2-3 месяца назад вероятность такого сценария приближалась к нулю.

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