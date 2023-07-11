Украина в НАТО? Мое сердце говорит — да, но моя голова говорит — нет

Что даст Украине приглашение к членству в НАТО — и что в действительности Запад может сделать для победы Украины? В этом пытается разобраться известный американский историк Макс Бут в своей колонке для The Washington Post.

Саммит НАТО в Вильнюсе, Литва, во вторник и среду будет посвящен сложному вопросу о том, следует ли направлять Украине приглашение присоединиться к трансатлантическому альянсу. Сердце говорит да, а голова говорит нет.

Несомненно, есть веские доводы в пользу признания Украины. Мало кто сомневается, что Украина заслужила моральное право быть частью западного альянса. В конце концов, ее тяжелые жертвы косвенно защищают членов НАТО от угроз со стороны российской военной машины в будущем. (Глава британских вооруженных сил только что сказал, что Россия потеряла половину своей боеспособности в Украине, в том числе целых 2500 танков.)

Также мало сомнений в том, что расширение НАТО стало мощной опорой мира и стабильности в Европе. Сама причина, по которой российский диктатор Владимир Путин вторгается в Украину, а не в Польшу или страны Балтии, которые когда-то тоже были частью Российской империи, заключается в том, что эти другие страны входят в НАТО, а Украина — нет. Несмотря на всю путинскую браваду, он не хочет рисковать конфликтом, который приведет к срабатыванию гарантии коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО, включая ультимативное сдерживание, обеспечиваемое ядерными силами США. Глупо говорить, как это делают апологеты Кремля, что расширение НАТО в Восточную Европу вызвало российскую агрессию. Нелиберальный характер путинского режима объясняет его агрессию — и Кремль был бы гораздо большей угрозой, если бы Путин знал, что он может безнаказанно атаковать больше соседей России.

Тем не менее, существует глубокое и понятное нежелание западноевропейских государств и США принимать Украину в НАТО, потому что она находится в состоянии войны с Россией и будет в обозримом будущем. Это не стабильный тупик, как разделение Восточной и Западной Германии или Северной и Южной Кореи. Это динамичный, продолжающийся конфликт, который, если НАТО примет Украину, может втянуть других членов в противостояние с Россией, обладающей ядерным оружием.

Это правда, что статья 5, в которой говорится, что "нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников", "не требует конкретного ответа со стороны государств-членов". Члены НАТО могут сказать, что они соблюдают статью 5, делая то, что они уже делают: снабжают Украину оружием, обучают и получают разведданные и вводят санкции против России. Но всегда существовало неявное предположение, что вооруженное нападение на члена НАТО приведет к военным действиям со стороны других членов НАТО. Если это не так, это может смягчить Статью 5 и снизить общую эффективность альянса НАТО. Неужели мы действительно хотим послать Путину сообщение о том, что он может вторгнуться, скажем, в Литву, и что Запад не будет сражаться, чтобы защитить эту пошатнувшуюся демократию?

НАТО могло бы попытаться обойти эту трудность, заявив, что Украина будет принята не сейчас, а в будущем, когда закончится война с Россией. Но это создало бы извращенный стимул для России продолжать борьбу, чтобы предотвратить вступление Украины в трансатлантический альянс. НАТО не должно повторять ту же ошибку, которую она совершила на саммите в Бухаресте в 2008 г., когда заявила, что "приветствует" "стремления" Украины и Грузии "стать членами НАТО", но не согласовала План действий по членству, чтобы превратить эти стремления в реальность. Это только увеличило мотивацию Путина атаковать эти страны до того, как они будут приняты в НАТО, как он сделал с Грузией в 2008 году и Украиной в 2014 году.

Поддержка обороноспособности Тайваня — хороший пример того, что могут сделать США для Украины Фото: m.day.kyiv.ua

Хорошая новость заключается в том, что даже без принятия Украины члены НАТО могут укрепить долгосрочные связи в сфере безопасности с Киевом и дать понять России, что она никогда не сможет лишить Украину свободы. Как заявил Эрик Чиарамелла из Фонда Карнеги, отношения Вашингтона с Израилем и Тайванем указывают путь. Ни один из них не является союзником по договору, но в обоих случаях Соединенные Штаты обязаны по закону и дипломатическим соглашениям вооружать их, чтобы они могли противостоять агрессии.

После войны Судного дня 1973 года, которую Израиль едва не проиграл, сменявшие друг друга администрации США обязались помочь еврейскому государству сохранить "качественное военное превосходство" над своими арабскими соседями. Эта концепция была в конечном итоге кодифицирована Конгрессом в виде закона. Соединенные Штаты и Израиль также заключили ряд "меморандумов о взаимопонимании", которые обязывают Вашингтон предоставлять фиксированные уровни помощи. (В самом последнем меморандуме, подписанном в 2016 году, Соединенные Штаты обязуются предоставить военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов в период с 2019 по 2028 год.) Эти обязательства США позволили Армии обороны Израиля оставаться самой мощной военной силой на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты прекратили формальный военный союз с Тайванем в 1979 году, когда установили дипломатические отношения с Пекином. Но в то же время Конгресс принял Закон об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что Вашингтон будет продавать оружие Тайваню, чтобы он мог "поддерживать достаточный потенциал самообороны", и что Соединенные Штаты будут "противостоять любому применению силы или другим формам насилия", принуждению, которое поставило бы под угрозу безопасность… народа Тайваня". Соединенные Штаты не предоставили Тайваню почти такую ​​​​большую военную помощь, как Израиль, но поддержка США позволила Тайваню оставаться де-факто независимым от коммунистического режима на материке.

Это модели, которым Соединенные Штаты должны следовать с Украиной. Администрация Байдена должна пообещать, что Соединенные Штаты предоставят достаточно оружия, обучения и разведывательной поддержки, чтобы позволить Украине сохранить свой суверенитет (желательно в пределах международных границ 1991 года), и Конгресс должен оформить это обещание в виде закона. Если палата представителей, контролируемая республиканцами, согласится, это станет мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины. Аналогичные обязательства должны взять на себя и другие члены НАТО.

Также необходимо, чтобы Запад постоянно предоставлял денежную помощь для обеспечения экономической жизнеспособности Украины, несмотря на войну, которая разрушила ее промышленную и сельскохозяйственную базу. Европейский союз должен взять на себя инициативу и предложить Украине дорожную карту для членства, которая заставит Украину принять жесткие меры против коррупции в обмен на возможный доступ в ЕС. Западные страны также должны обязаться передать Украине около 300 миллиардов долларов из российских средств, замороженных в Европе и Соединенных Штатах, для финансирования восстановления разрушенного во время войны.

Даже не предлагая гарантий статьи 5, страны НАТО могут значительно укрепить способность Украины противостоять российской агрессии в долгосрочной перспективе и дать понять Путину, что эту войну он не может выиграть.

Источник