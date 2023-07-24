Мнения
Неделя без Черного моря. Нужен ли нам многострадальный зерновой коридор
Прошла неделя с тех пор, как зерновая сделка приказала долго жить. Обозреватель Анна Ковальчук подводит первые итоги жизни без этого соглашения, иллюстрируя его нужность для Украины
Неделя, как живем без Зернового коридора.
Врать не буду — плохо живем.
Вы не спрашивали, но я напишу, что принижать значение наломавшейся Стамбульской сделки — это психологически понятная, но недальновидная тактика.
На редкость базовое "зелен виноград".
- Коридор нужен. Даже с учетом проседания урожая и соответственно объемов экспорта в текущем сезоне он не лишний, настолько не лишний, что компании изучают способы грузить харч не из терминалов (легкая цель), а из мобильных юрких приблуд. Эффективность при таком способе ощутимо падает, зато Калибр не попадет.
- Две трети экспорта в прошлом сезоне ушли именно морем, и это при блокировке портов в июле-августе. Какие еще аргументы нужны.
- Предположение, что хитрый прагматичный Главтурок сейчас внезапно напрямую впишется в конфликт и даст корабли для защиты чужого зерна, делает больше чести прекраснодушию высказывающего эту мысль человека, чем его интеллекту.
- Реджеп — не Амазон. Кажется, нам уже где-то что-то подобное говорили, но поняли не все и пребывают в приятной иллюзии, что им все должны.
- Причины для разрыва Соглашения надуманны и ничтожны. Ущемленный, всеми обижаемый подсанкционный сосед в прошлом сезоне продал 60 млн тонн зерна на рекордные 41 млрд долл. Часть этих денег по праву наша, так как продавали и пиж…ное в Украине. Мы по коридору продали на 9 ярдов.
- Направление экспорта никогда не было предметом договоренности. По букве мы можем грузить хоть на Марс, Африке от этого никакого урона. Рынки так прямолинейно не работают, глобальное предложение — это плавильный котел, меньше украинского зерна — выше цена, и пофиг, куда оно ушло.
- Парадоксально, но проблема коридора — в том числе в том, что мы слишком лихо с ним как минимум на старте управлялись. Ну, мы такие, только дай волю, нам палец — мы по локоть в хорошем смысле, европейские фермеры подтвердят. Как будто мы виноваты, что умеем в бизнес.
- Санкции работают, не зря ВТБ продал свою долю в зернотрейдере "Деметра холдинг" государственному инвестфонду Омана, "чтобы не мешать деятельности".
- Биржевые спокойные, как удав, цены верят, что украинский экспорт продолжится. Нам бы их уверенность.