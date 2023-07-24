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Неделя без Черного моря. Нужен ли нам многострадальный зерновой коридор

Прошла неделя с тех пор, как зерновая сделка приказала долго жить. Обозреватель Анна Ковальчук подводит первые итоги жизни без этого соглашения, иллюстрируя его нужность для Украины

Анна Ковальчук
Журналистка
Украинское зерно, безусловно, нуждается в зерновом коридоре

Неделя, как живем без Зернового коридора.

Врать не буду — плохо живем.

Вы не спрашивали, но я напишу, что принижать значение наломавшейся Стамбульской сделки — это психологически понятная, но недальновидная тактика.

На редкость базовое "зелен виноград".

С Турцией у нас - дружба, но не до такой степени, чтобы она охраняла корабли в Черном море
Фото: Офис президента
  • Коридор нужен. Даже с учетом проседания урожая и соответственно объемов экспорта в текущем сезоне он не лишний, настолько не лишний, что компании изучают способы грузить харч не из терминалов (легкая цель), а из мобильных юрких приблуд. Эффективность при таком способе ощутимо падает, зато Калибр не попадет.
  • Две трети экспорта в прошлом сезоне ушли именно морем, и это при блокировке портов в июле-августе. Какие еще аргументы нужны.
  • Предположение, что хитрый прагматичный Главтурок сейчас внезапно напрямую впишется в конфликт и даст корабли для защиты чужого зерна, делает больше чести прекраснодушию высказывающего эту мысль человека, чем его интеллекту.
  • Реджеп — не Амазон. Кажется, нам уже где-то что-то подобное говорили, но поняли не все и пребывают в приятной иллюзии, что им все должны.
  • Причины для разрыва Соглашения надуманны и ничтожны. Ущемленный, всеми обижаемый подсанкционный сосед в прошлом сезоне продал 60 млн тонн зерна на рекордные 41 млрд долл. Часть этих денег по праву наша, так как продавали и пиж…ное в Украине. Мы по коридору продали на 9 ярдов.
  • Направление экспорта никогда не было предметом договоренности. По букве мы можем грузить хоть на Марс, Африке от этого никакого урона. Рынки так прямолинейно не работают, глобальное предложение — это плавильный котел, меньше украинского зерна — выше цена, и пофиг, куда оно ушло.
  • Парадоксально, но проблема коридора — в том числе в том, что мы слишком лихо с ним как минимум на старте управлялись. Ну, мы такие, только дай волю, нам палец — мы по локоть в хорошем смысле, европейские фермеры подтвердят. Как будто мы виноваты, что умеем в бизнес.
  • Санкции работают, не зря ВТБ продал свою долю в зернотрейдере "Деметра холдинг" государственному инвестфонду Омана, "чтобы не мешать деятельности".
  • Биржевые спокойные, как удав, цены верят, что украинский экспорт продолжится. Нам бы их уверенность.

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