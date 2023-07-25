Россия выбрала деградацию. Как слабеет кремлевская элита, а украинская становится сильнее

Качество российских элит по объективным причинам изначально было выше украинских. Но, утверждает аналитик Валерий Пекарь , эта разница стремительно нивелируется из-за прогресса украинцев и деградации россиян

Российские элиты сильнее наших элит: качественный отбор, глубокая многолетняя подготовка. Наконец, вытягивание лучшего человеческого капитала из колоний, в том числе из нас.

Наши постколониальные элиты слабые: отрицательный отбор, обычно некачественная подготовка, постоянная деградация из-за отсутствия развития — потому что если не развиваешься вверх, то сползаешь вниз, а постколониальное развитие обычно является отрицательным, то есть деградацией старых колониальных систем, если, конечно, не строить новых качественных. Если брать простое противопоставление "элиты против элит", то нам ничего не светит.

Но есть три "но". Целых три.

Во-первых, у нас сильное общество с горизонтальными сетевыми связями. И ему удается иногда забрасывать на элитные этажи отдельных своих представителей (откуда их традиционные элиты пытаются выбросить, например, посадить). А российское общество атомизировано, ни на что не способно.

Во-вторых, наши союзники (наконец-то мы осознаем, что у нас есть союзники; да, они не похожи на добрую фею исполнения желаний, но они есть и мощные), так вот, наши союзники вкладывались много лет в структуры гражданского общества различными образовательными проектами, и эти вложения немного уменьшают эффект постколониальной деградации.

В-третьих, наши враги выбрали путь сознательной быстрой деградации для увеличения управляемости институтов и общества в агрессивной войне. Это приводит к ускоренному негативному отбору — ... понемногу профессиональные русские начинают заканчиваться.

Нашему обществу удается иногда забрасывать на элитные этажи отдельных своих представителей Фото: пресс-служба Кабмина

Вывод прост:

Нам надо строить наши институты и кооптировать туда лучший человеческий капитал из общественных сетей — по принципу компетентности, а не лояльности, иначе проиграем войну. Нам надо ускорить разрушение их элит, но это тема уже не для публичного обсуждения.

Это война на истощение, и не только вооруженных сил, запасов снарядов, финансовых систем, общественной устойчивости, энергетических систем и т.д., но и элит. Чьи элиты сильнее деградируют, тот проиграл. Потому что в момент, когда деградация пересекает красную черту, принимаются управленческие решения, после которых система дальше не живет.

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