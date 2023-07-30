Сделать больно России. Какие шаги Запада могут убить экономику страны-агрессора

Есть верный способ сделать экономике России очень больно, утверждает эксперт Роман Сульжик . Нужно полностью отсечь страну-агрессора от западного капитала — и в ней все рухнет

Когда меня спрашивают: "как сделать наиболее больно экономике на России?" я всегда говорю одно и то же — перманентно отсечь ее от иностранного капитала!

Предложение очень простое — всем фондовым рынкам в странах-союзниках ввести для публичных корпораций "Mandatory Disclosure of russia Exposure" — обязательное декларирование интересов на России.

Каждая корпорация, которая пользуется привилегией доступа к рынку капитала, должна ежеквартально отчитываться инвесторам о следующем:

Какова стоимость активов, которыми они прямо или косвенно владеют на России. Сколько они имеют там сотрудников. Сколько налогов они уплатили в бюджет страны-террориста в текущем году и в течение последних трех лет.

На самом деле, это крайне важная информация для инвесторов в эти корпорации, и политики и регуляторы должны предоставить им возможность получить эти данные. И тогда инвесторы уже сами решат, хотят ли они продолжать держать акции этих компаний или нет.

Я могу представить, как после введения этой нормы в популярном приложении для инвестиций Robinhood вокруг названий многих компаний внезапно появляется буква "Z", или российско-фашистский флаг. И тут условная Грета Тунберг делает твит с призывом не инвестировать в компании, которые спонсируют убийства детей в Украине. В это же время условный фонд а-ля Blackrock или PIMCO выходит и говорит, что за полгода они выйдут из всех компаний, которые продолжают спонсировать войну, и будут "russia free fund".

И все. Lights out, как говорили у нас на трейдинг-деске. После выхода исследования в Financial Times, что акции компаний, которые продолжают иметь интересы на России, торгуются в среднем на 3.7% ниже их "раша фри" конкурентов, все внезапно начнут строить планы по выходу из страны-агрессора, и работать максимально над тем, чтобы избавиться от этой позорной буквы "Z" у своего логотипа.

Вряд ли какая-то западная компания захочет жить с таким клеймом

Не говорю, что это сделать легко. Я уже давно продвигаю эту инициативу, и идет не очень просто. Еще год назад я очень просил Насима Талеба это поддержать и поднять на флаг, но тогда он сказал, что ему было бы более важно отсечь закупку нефти и газа у России, эта инициатива была не ко времени. Попробую снова с ним поговорить.

Но наши руководители, занимающиеся санкциями, знают об этом...

Именно поэтому эту санкцию будет очень трудно откатить назад — даже через 10 лет после победы мне трудно представить, что кто-то на Западе скажет "все, Россия уже больше не представляет угрозы миру, давайте больше не будем декларировать риски России и свободно инвестировать туда". Это может произойти только после полной компенсации убытков Украине, что займет не один год.

Западные политики и военные нам очень помогают, но мы воочию видим, как многие западные компании пытаются "пересидеть" войну и надеются как-то остаться на России. Сейчас как раз отличное время дожать и заставить их декларировать своим инвесторам, что именно они там делают, и пусть уже те решают, хотят ли они быть к этому причастными.

Это очень маленький шаг по сравнению с теми санкциями, которые уже действуют, но такой, который может иметь огромные последствия.

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